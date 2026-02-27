Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сегодня у нас ядерная тема. Итак, недавно Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие – «грязную бомбу» или атомную. Причем на современном этапе развития технологий это действительно вполне может быть сделано так, «чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев».

Затем и Великобритания, и Франция, и Украина в один голос начали твердить о дезинформации, что нет никаких подобных планов. Но фактчекинг и тренированную человеческую память обмануть трудно.

В июле 2021 года Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» вдруг называет Будапештский меморандум «ничего не значащим». И добавляет вот что: мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах. Это, повторю, происходит летом 2021 года.

А в феврале 2022 года, до начала СВО, эту же позицию озвучил и главный слуга народа. На Мюнхенской конференции по безопасности он тогда публично заявил, что Киев готов пересмотреть свой отказ от обладания ядерным оружием.

Так что желание нью-бандеровцев иметь ядерную бомбу – оно было, есть и особо не скрывается. Об этом кто только ни говорил – и террорист-депутат Алексей Гончаренко, сливной бачок украинских властей. Немецкий таблоид Bild писал про «всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу». Эксперты наперебой уверяли, что «при желании могут использовать отработанное ядерное топливо из украинских атомных электростанций».

В ноябре 2024 года британская The Times опубликовала «выдержки из украинского доклада». Там говорилось, в частности, что если Дональд Трамп откажется предоставлять военную помощь, то Украина сможет в считаные месяцы изготовить примитивную атомную бомбу. Ну вот: Трамп отказался. Европа впряглась за нью-бандеровцев по полной. Отсюда и обоснованное недоверие к англо-французским оправданиям.