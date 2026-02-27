Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде России в товарищеском матче

Сборная Беларуси по пляжному футболу на домашней площадке провела первый из двух запланированных матчей против команды России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трехкратные чемпионы мира не оставили шансов белорусам. Несмотря на то, что наша команда также входит в элиту этого вида спорта и не так давно стала серебряным призером чемпионата планеты.

Россияне забили два гола в первом периоде, затем добавили еще два во втором. Белорусы распечатали ворота соперника лишь во втором отрезке игры с пенальти усилиями Игоря Бриштеля. Лидер нашей команды впоследствии оформил дубль. Примечательно, что второй гол он также забил с пенальти. В итоге команда Николаса Альварадо проиграла со счетом – 2:6. Следующий спарринг с россиянами пройдет 1 марта.