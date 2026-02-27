Курс на переоснащение! Как предприятие в Гродно осваивает выпуск новой продукции?

Курс на развитие – это не локальная история для Беларуси. Это большая государственная стратегия. Оперативно адаптироваться к работе в новых условиях, активно осваивать рынки и расширять собственное производство. Такие задачи ставит Президент перед машиностроительным комплексом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курс на переоснащение взят и на гродненском заводе «Радиоволна».

Здесь выпускают детали из пластмассы и металла для дизельных и бензиновых двигателей. Линейный ряд составляет около полусотни наименований продукции. В первую очередь, заполняют внутренний рынок. Основными покупателями являются предприятия-флагманы, обеспечивающие четверть ВВП страны – БЕЛАЗ, Гомсельмаш, моторный и тракторный заводы. Специалисты освоили и совершенно новое направление. Сейчас завершаются предварительные испытания по выпуску изделий для двигателей автомобилей группы ГАЗ.

Сергей Бышкало, директор предприятия «Радиоволна»: Совершенно новые изделия, которые вот сейчас завершают испытания предварительные. Все результаты мы получили положительные, что нам дает большой шанс, уверенность в том, что мы будем поставщиком. У нас заключен уже контракт, который расписан до 2030 года. Перспектива, я считаю, у предприятия есть, потому что мы сохранили конструкторов, технологов, инженерный состав, который, я считаю, очень высококвалифицирован.

Юрий Караев, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Задача управленческого персонала – все процессы оптимизировать: затратность, рабочее время. Но самое главное – продавать, продавать и продавать. Искать рынки сбыта, чтобы возвращалась оборотка, естественно, с прибылью. И была возможность подтягивать и зарплаты, и социальную сферу, и развитие производства.

На заводе трудятся 370 человек. Предприятию есть что предложить покупателям. Активно осваивают новые рынки сбыта. Плодотворно выстроено сотрудничество с российскими предприятиями. Напрямую гродненские производители работают с Нижним Новгородом. Чтобы обеспечить продвижение на мировых рынках, занимаются стратегическим планированием на перспективу.