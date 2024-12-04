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Богдан: перинатальная помощь в России выстроена на основании белорусского опыта

04 декабря 2024 11:43
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Почему белорусы выбирают отечественную медицину? Сколько стоит лечение? Госмедицина опережает страховую? Смотрите в пятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Богдан: перинатальная помощь в России выстроена на основании белорусского опыта-2

Елена Богдан, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Это называется школа. С уверенностью могу сказать, в наших РНПЦ создана школа. Создана в РНПЦ онкологии, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, в Минском научно-практическом центре, в РНПЦ кардиологии. А наша четырехуровневая система оказания медицинской помощи матерям и детям и флагман – РНПЦ «Мать и дитя». Сегодня не секрет, что перинатальная помощь в Российской Федерации выстроена на основании нашего опыта, белорусского.

# Здравоохранение Беларуси # Медицина # Здоровье # Елена Богдан # Игорь Позняк

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