Богдан: перинатальная помощь в России выстроена на основании белорусского опыта

Елена Богдан, заместитель государственного секретаря Союзного государства:

Это называется школа. С уверенностью могу сказать, в наших РНПЦ создана школа. Создана в РНПЦ онкологии, в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, в Минском научно-практическом центре, в РНПЦ кардиологии. А наша четырехуровневая система оказания медицинской помощи матерям и детям и флагман – РНПЦ «Мать и дитя». Сегодня не секрет, что перинатальная помощь в Российской Федерации выстроена на основании нашего опыта, белорусского.