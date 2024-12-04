Муковозчик: разведка всегда работает. Президенты могут улыбаться друг другу, но спецслужбы все равно будут вербовать

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Разведка работает всегда. Тут надо просто понимать, что там президенты могут друг другу улыбаться, премьеры могут друг другу жать руки, а разведки все равно будут вербовать. Мы будем вербовать разведчиков, они будут вербовать шпионов. Но как бы так устроен мир.

У меня вопрос другой. 2011 год – это год, когда мы живем. Когда мы живем на подъеме, все более и более сыто все как бы меньше и меньше бытовых проблем, они все решаются, у всех денег хватает на все. И вот эта вот ситуация, когда зажрались. Вот у него хороший оклад к тому времени денежного содержания. Он устроен, он недавно получил новую должность, у него все хорошо. Очень простая вещь. Вот почему говорят, что бедные, что в селе нищему подают бедные, а не богатые? Потому что нищий понимает, что в два горла не поешь. А вот чем больше у человека становится всего материальных благ К сожалению, если человек без стержня внутри, то вот происходит вот это. Зачем ему эти были лишние деньги? У него что, не было дома? Все у него было. Он даже он просто хотел, как бы просто получить больше.

Григорий Азаренок, СТВ:

Он же говорит, посмотрел в Уголовном кодексе про измену Родине, но, наверное, как-то не счел это за что-то серьезное. Вот какая еще измена Родине? Это что-то из 1937 года, из сказок по истории.

Андрей Муковозчик:

И это недоработка нашей идеологии. И я поэтому говорю, что все должны очень хорошо знать, что за фотографирование воинского эшелона – расстрел может быть.

Все должны отлично понимать, что поймали тебя за пересылкой фотографии, всего лишь пересылкой, всего лишь фотографии – к стенке прислонили и расстреляли прямо здесь. Вот тогда это было бы действенно.

Этот человек не воспринимал измену Родине как что-то... Ну, измена… Ну, Родине и Родине. Это даже легче, я уверен у него в мозгах, чем измена жене. То есть там еще проблема может быть. А здесь какая проблема? Там еще может прилететь, а тут какая Родина, какая измена? Вот оно сейчас прилетает.

И тут уже вопрос ко всем нам: мы в каком состоянии тогда были? В каком состоянии у нас были контрразведывательные органы и внутренняя идеологическая работа в этих воинских частях, если такого человека не рассмотрели. А оно же на поверхности. Он же в коллективе, он же виден как облупленный. Просто к этому времени отсутствие идеологии, пропаганды, идеологической работы дошло до степени, когда Родину готов был предавать ну не каждый, но…