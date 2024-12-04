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Олег Калачик: Беларусь – одна из немногих стран, где трансплантацию органов проводят бесплатно

04 декабря 2024 11:42
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Почему белорусы выбирают отечественную медицину? Сколько стоит лечение? Госмедицина опережает страховую? Смотрите в пятом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Олег Калачик: Беларусь – одна из немногих стран, где трансплантацию органов проводят бесплатно-2

Олег Калачик, заместитель директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии: 
Мы, пожалуй, одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая изначально объявила о том, что эта технология будет бесплатной. Мы этому лозунгу, этому требованию следуем до сих пор. И зная опыт города Минска, мы понимали, что если мы начнем внедрять это в регионах, то это пойдет только на пользу им, здравоохранению региона, поднимет их на другой уровень абсолютно. 

Был важный визит, посещение нашего центра Президентом нашей страны, когда, показав наши достижения в то время в трансплантации печени, в трансплантации почки, именно с его решения нам было дано поручение заниматься развитием трансплантации в регионах. И довольно быстро, в течение года мы подготовили специалистов, базу определили. 20 мая 2011 года первая трансплантация почки была выполнена в регионе, в Брестской области.

Через год Гомельская область начала применять технологию трансплантации почек. Еще через год – Гродненская, потом Витебская, Могилевская. Сегодня все регионы нашей страны освоили эту технологию от момента забора до момента выполнения трансплантации.

# Медицина # Здоровье # Здравоохранение Беларуси # Олег Калачик # Игорь Позняк

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