Олег Калачик: Беларусь – одна из немногих стран, где трансплантацию органов проводят бесплатно

Олег Калачик, заместитель директора МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Мы, пожалуй, одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая изначально объявила о том, что эта технология будет бесплатной. Мы этому лозунгу, этому требованию следуем до сих пор. И зная опыт города Минска, мы понимали, что если мы начнем внедрять это в регионах, то это пойдет только на пользу им, здравоохранению региона, поднимет их на другой уровень абсолютно.

Был важный визит, посещение нашего центра Президентом нашей страны, когда, показав наши достижения в то время в трансплантации печени, в трансплантации почки, именно с его решения нам было дано поручение заниматься развитием трансплантации в регионах. И довольно быстро, в течение года мы подготовили специалистов, базу определили. 20 мая 2011 года первая трансплантация почки была выполнена в регионе, в Брестской области.

Через год Гомельская область начала применять технологию трансплантации почек. Еще через год – Гродненская, потом Витебская, Могилевская. Сегодня все регионы нашей страны освоили эту технологию от момента забора до момента выполнения трансплантации.