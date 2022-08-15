«Но никто же кнопку не нажал». Как Украина без ядерного оружия создаёт ядерную угрозу?
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, каким образом Беларусь надо рисовать черными красками на Западе, чтобы они сюда не приезжали? Когда очереди со стороны Польши в Тересполе стоят, со стороны Литвы, со стороны Латвии стоят. Очередь к нам заехать.
Николай Щекин, политолог:
Беларусь, Украина, эти страны наши для Европы появились внезапно в XX веке. И что с ними делать, они, в принципе, не знали. Они думали, что после развала Советского Союза будет просто с Беларусью разобраться. И с той же Украиной. Не так все просто. Беларусь нашла свой путь в союзничестве с Россией. Нам повезло с Президентом. Они до сих пор не могут понять его мировоззрение. Вот эту «бацькоўскасць» – то, что сверху донизу пропитано у нас. Но как поступать им с Прибалтикой? Ведь Прибалтика как таковая никогда не имела суверенности. Дал им Сталин эту суверенность. Они подмяли под себя через деиндустриализацию, подкосили народонаселение. По большому счету, зачистили территории. Ими просто управлять. С Беларусью не получилось. Может быть, попытки будут. Само собой, без этого никак. Взялись за Украину. Вот мы столько раз здесь говорили, кто нажмет первый ядерную кнопку. А оказывается, нажимать не надо. Вы гляньте, как система построена. Сегодня целый час палят по этой Запорожской АЭС. Достаточно выпустить ракету. Это будет ядерный взрыв, но никто же кнопку не нажал. Понимаете?
Кирилл Казаков:
Я сегодня вычитал, что самая ходовая и крепкая валюта в мире сейчас – информация. Даже не доллар, даже не рубль и не золото. Информация.
Алена Сырова, СТВ:
А самое ценное – это наше внимание.
Николай Щекин:
Сегодня ровно 51 год, как кто-то из президентов США объявил, что доллар не меняется на золото, в эквивалент не переходит. По большому счету, эти бумажки даже азиатским странам надоели. Идет ломка, ломка непростая. Уже всем ясно: гегемоном не будет США, доллара не будет. Но это все в протяжку 10-20 лет идет.
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