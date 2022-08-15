«Но никто же кнопку не нажал». Как Украина без ядерного оружия создаёт ядерную угрозу?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, каким образом Беларусь надо рисовать черными красками на Западе, чтобы они сюда не приезжали? Когда очереди со стороны Польши в Тересполе стоят, со стороны Литвы, со стороны Латвии стоят. Очередь к нам заехать.