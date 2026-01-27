Червяков: создание товаропроводящей сети – один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай

27 января во Дворце Независимости состоялось масштабное совещание по нашей стратегии на китайском векторе. И здесь важнейшие вопросы: как нарастить наш экспорт и вывести инвестиционное направление на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши страны связаны всепогодным и стратегическим форматом сотрудничества. За этим стоит что-то большее, чем просто только экономическая или только политическая связь. За этим стоит общность наших подходов и уверенность в надежности друг друга по многим направлениям. Мы интересны, и нам интересно не на один день или год. Те, кто хоть раз бывал в Китае – не то что работал – знают: там совершенно другой темп жизни. Именно поэтому за КНР едва ли поспевает весь мир, и именно в этом отчасти кроется причина отсутствия максимальных результатов в нашем сотрудничестве. Чего ни коснись: туризма ли, доставки ли мелких товаров или крупных – там потребитель избалован скоростью. И зачастую именно она все решает на рынке.