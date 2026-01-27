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Червяков: создание товаропроводящей сети – один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай

27 января 2026 17:59
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27 января во Дворце Независимости состоялось масштабное совещание по нашей стратегии на китайском векторе. И здесь важнейшие вопросы: как нарастить наш экспорт и вывести инвестиционное направление на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Червяков: создание товаропроводящей сети – один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай-2

Наши страны связаны всепогодным и стратегическим форматом сотрудничества. За этим стоит что-то большее, чем просто только экономическая или только политическая связь. За этим стоит общность наших подходов и уверенность в надежности друг друга по многим направлениям. Мы интересны, и нам интересно не на один день или год. 

Те, кто хоть раз бывал в Китае – не то что работал – знают: там совершенно другой темп жизни. Именно поэтому за КНР едва ли поспевает весь мир, и именно в этом отчасти кроется причина отсутствия максимальных результатов в нашем сотрудничестве. Чего ни коснись: туризма ли, доставки ли мелких товаров или крупных – там потребитель избалован скоростью. И зачастую именно она все решает на рынке.

Червяков: создание товаропроводящей сети – один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай-4

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
В Китае есть определенные стандарты доставки продукции. Если доставка продукции в рамках одного города превышает более двух часов, то статистика показывает, что потребитель, клиент просто уходит и ищет там где-то быстрее. 

Поэтому очень важно наличие складов, наличие продукции и доступность. Поэтому для нас вот это направление создания товаропроводящей сети на сегодняшний день один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай.

Вот и получается, для того чтобы эффективно двигаться в реализации стратегии важно вовремя корректировать тактику. Вовремя и быстро. Александр Лукашенко часто говорит о необходимости бежать, если не хотим, чтобы нас затоптали. Работает и в случае с Китаем. Но за скоростью не менее важно не потерять конкретику в делах и качество. У нас ведь целая пятилетка об этом. 

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# Беларусь-Китай # Китай # Международное сотрудничество # Александр Червяков

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