Червяков: создание товаропроводящей сети – один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай
27 января во Дворце Независимости состоялось масштабное совещание по нашей стратегии на китайском векторе. И здесь важнейшие вопросы: как нарастить наш экспорт и вывести инвестиционное направление на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши страны связаны всепогодным и стратегическим форматом сотрудничества. За этим стоит что-то большее, чем просто только экономическая или только политическая связь. За этим стоит общность наших подходов и уверенность в надежности друг друга по многим направлениям. Мы интересны, и нам интересно не на один день или год.
Те, кто хоть раз бывал в Китае – не то что работал – знают: там совершенно другой темп жизни. Именно поэтому за КНР едва ли поспевает весь мир, и именно в этом отчасти кроется причина отсутствия максимальных результатов в нашем сотрудничестве. Чего ни коснись: туризма ли, доставки ли мелких товаров или крупных – там потребитель избалован скоростью. И зачастую именно она все решает на рынке.
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
В Китае есть определенные стандарты доставки продукции. Если доставка продукции в рамках одного города превышает более двух часов, то статистика показывает, что потребитель, клиент просто уходит и ищет там где-то быстрее.
Поэтому очень важно наличие складов, наличие продукции и доступность. Поэтому для нас вот это направление создания товаропроводящей сети на сегодняшний день один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай.
Вот и получается, для того чтобы эффективно двигаться в реализации стратегии важно вовремя корректировать тактику. Вовремя и быстро. Александр Лукашенко часто говорит о необходимости бежать, если не хотим, чтобы нас затоптали. Работает и в случае с Китаем. Но за скоростью не менее важно не потерять конкретику в делах и качество. У нас ведь целая пятилетка об этом.
Читайте также:
Лукашенко: когда видишь цифры китайских инвестиций по областям – сразу ясно, кто как работает
Уверен, мы можем больше! Лукашенко поставил задачу нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси
Снопков – Лукашенко: Беларусь за 10 лет увеличила втрое товарооборот с Китаем и вдвое – экспорт