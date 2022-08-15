«Пока не дойдёт до точки кипения». Политолог рассказал, как долго Запад будет единым
Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.
Алена Сырова, СТВ:
Я все равно вернусь к коронавирусу, потому что мне кажется, что это был некий водораздел в определенном моменте. Когда страны Евросоюза, которые раньше, вроде как, внешне хотя бы, выступали единым фронтом, вдруг оказались и в прямом, и в переносном смысле, изолированы друг от друга. И сейчас мы слышим не коллективное мнение ЕС, а отдельных стран.
Николай Щекин, политолог:
Давайте так: система есть. Она очень жесткая. Даже целевая программа. На сегодня ничего не изменилось со времен Римской империи, времен инквизиции. Все осталось. Мировоззрение тоже осталось. И рабовладение. Они не изменились. Поэтому система осталась. Другой вопрос, что, когда в Европе получили национальную идентификацию в XIX-XX веках, конечно, появились национальные свои интересы. Но, в принципе, весь коллективный Запад все равно «за» будет. И здесь Беларусь ничего не сделает. Еще раз повторюсь, может быть, это очень жестко: пока не дойдет до точки кипения, пока не будет с одной стороны капитуляции.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Вы имеете в виду западную цивилизацию?
Николай Щекин:
Я имею в виду западную цивилизацию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, это сложная история, потому что там ресурсов очень много, к сожалению.
Николай Щекин:
Это процесс очень сложный. Да потому что мировоззрение у них не изменилось. С кем там разговаривать? Там не с кем говорить.
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