«Пока не дойдёт до точки кипения». Политолог рассказал, как долго Запад будет единым

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Алена Сырова, СТВ:

Я все равно вернусь к коронавирусу, потому что мне кажется, что это был некий водораздел в определенном моменте. Когда страны Евросоюза, которые раньше, вроде как, внешне хотя бы, выступали единым фронтом, вдруг оказались и в прямом, и в переносном смысле, изолированы друг от друга. И сейчас мы слышим не коллективное мнение ЕС, а отдельных стран.