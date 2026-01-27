В Пинске запущено высокоавтоматизированное производство для автопрома

Современное высокотехнологичное производство запущено в индустриальном парке Пинска. Новый завод, специализирующийся на выпуске комплектующих для автомобильной промышленности, вышел на проектную мощность – 3 миллиона комплектов пластиковых деталей в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках рабочего визита предприятие посетил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Особенность предприятия – максимальная автоматизация процессов: 11 промышленных роботизированных систем осуществляют установку закладных изделий в пресс-формы и перемещение готовой продукции. Проект реализован при объеме инвестиций 45,1 миллиона рублей в рамках инициативы «Один район – один проект». Предприятие, являющееся резидентом СЭЗ «Брест», уже создало 60 рабочих мест с перспективой увеличения до 90.

Александр Трояновский, директор предприятия по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей:

Ведутся поставки на два белорусских предприятия, и ведется работа по выходу на российский рынок. Поставлены образцы на три аккумуляторных завода. Идет процесс согласования. При выходе на российский рынок объемы будут увеличиваться, и предприятие имеет возможность увеличения производства до 5 миллионов пластиковых комплектующих. Особое внимание в рамках рабочей поездки парламентарии уделили законотворческой деятельности. В депутатском портфеле – 19 законопроектов, а в соответствии с утвержденным планом до конца года должно быть внесено около 40 новых инициатив.