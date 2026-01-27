В Пинске запущено высокоавтоматизированное производство для автопрома
Современное высокотехнологичное производство запущено в индустриальном парке Пинска. Новый завод, специализирующийся на выпуске комплектующих для автомобильной промышленности, вышел на проектную мощность – 3 миллиона комплектов пластиковых деталей в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках рабочего визита предприятие посетил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Особенность предприятия – максимальная автоматизация процессов: 11 промышленных роботизированных систем осуществляют установку закладных изделий в пресс-формы и перемещение готовой продукции.
Проект реализован при объеме инвестиций 45,1 миллиона рублей в рамках инициативы «Один район – один проект». Предприятие, являющееся резидентом СЭЗ «Брест», уже создало 60 рабочих мест с перспективой увеличения до 90.
Александр Трояновский, директор предприятия по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторных батарей:
Ведутся поставки на два белорусских предприятия, и ведется работа по выходу на российский рынок. Поставлены образцы на три аккумуляторных завода. Идет процесс согласования. При выходе на российский рынок объемы будут увеличиваться, и предприятие имеет возможность увеличения производства до 5 миллионов пластиковых комплектующих.
Особое внимание в рамках рабочей поездки парламентарии уделили законотворческой деятельности. В депутатском портфеле – 19 законопроектов, а в соответствии с утвержденным планом до конца года должно быть внесено около 40 новых инициатив.
Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для депутатов очень важно, чтобы те законопроекты, которые выходят из Палаты, чтобы они были современными, эффективными, чтобы они работали. Цель у нас одна – улучшить наше движение вперед, чтобы оно было поступательным, позитивным. По большому счету, чтобы наши все люди жили лучше и чтобы мы достигли тех результатов, которые перед нами стоят.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы работе с молодежью уделяем огромное внимание. В прошлом году у нас создан Молодежный совет при Палате представителей – 110 молодых людей, которые представляют 110 избирательных округов, фактически это помощники депутатов. Мы их увлекаем в активную общественно-политическую деятельность.
В рамках рабочей поездки депутаты посетили и Полесский государственный университет.