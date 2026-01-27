Белорусские шашисты готовятся к двум чемпионатам мира. Личный пройдет в России в сентябре, а командный состоится в Турции в конце осени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти дни в столичном Дворце шахмат и шашек проходит чемпионат страны, там участники ведут борьбу как за титулы, так и за право представить Беларусь на предстоящих международных стартах. В отечественной высшей лиге играют 26 спортсменов: 14 мужчин и 12 женщин, среди них ощущается серьезная конкуренция. На медали соревнований претендует большая половина шашистов. Турнир достиг экватора, и организаторы отмечают, что пока прогнозировать, кто станет чемпионом, рано.

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:

Зараз у нас экватар турніру, якраз сярод мужчын лідзіруе Ігар Міхальчынка, і за ім адразу 4 спартсмены ідуць. Нашы маладыя, але ўжо такія тытулаваныя спартсмены Марат Леў, Аляксей Куніца, Арцём Ціханаў. Асабіста чэмпіянату свету, які адбудзецца ў верасні ў Расіі, з'яўляецца гэты чэмпіянат Беларусі. І тройка мацнейшых адбіраецца ў каманду для ўдзелу сярод жанчын, сярод мужчын.

Але ў нас такая сістэма, што міжнародная федэрацыя яшчэ выдзяляе персанальны допуск па выніках папярэдняга чэмпіянату Еўропы. І таму, я думаю, што мы яшчэ па два, па тры персанальных месца атрымаем.

Состязания проходят по круговой системе, 1 февраля станут известны чемпионы.