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В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями

27 января 2026 17:44
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Существенный рост заболеваемости респираторными инфекциями медики ожидают к началу февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом отечественное здравоохранение готово к любому развитию событий. Главной новинкой стала тест-система, которая работает по принципу три в одном. Она позволяет одновременно определить наличие вирусов гриппа А, В и коронавируса. Такой комплексный подход позволяет медикам оперативно назначить необходимое лечение, чтобы исключить риск осложнений и ускорить выздоровление.

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями-2

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Мы давно занимаемся разработкой диагностических препаратов для выявления респираторных возбудителей, нами разработана широкая линейка – для вируса гриппа, также для других негриппозных возбудителей, это SARS-CoV-2. Последней нашей разработкой является разработка тест-системы, которая позволяет одновременно в одну стадию проводить выявление генетического материала вирусов гриппа А, гриппа В и SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 

В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями-4

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В республике осуществляется лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных возбудителей. То, что мы видим в настоящее время, ситуация по заболеваемости, показатели находятся в пределах средних многолетних значений. Нет цифр и показателей, которые бы вызывали опасения и приводили бы к необходимости введения каких-то дополнительных мероприятий. 

Отдельное внимание в Беларуси уделили прививочной кампании. Она охватила уже более 1 миллиона белорусов, из них – свыше 256 тысяч детей. Медики призывают при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачу. 

# Медицина # Вирусные заболевания # Алла Дашкевич # Наталья Шмелева

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