В Беларуси ожидается рост числа заболевших респираторными инфекциями

При этом отечественное здравоохранение готово к любому развитию событий. Главной новинкой стала тест-система, которая работает по принципу три в одном. Она позволяет одновременно определить наличие вирусов гриппа А, В и коронавируса. Такой комплексный подход позволяет медикам оперативно назначить необходимое лечение, чтобы исключить риск осложнений и ускорить выздоровление.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Мы давно занимаемся разработкой диагностических препаратов для выявления респираторных возбудителей, нами разработана широкая линейка – для вируса гриппа, также для других негриппозных возбудителей, это SARS-CoV-2. Последней нашей разработкой является разработка тест-системы, которая позволяет одновременно в одну стадию проводить выявление генетического материала вирусов гриппа А, гриппа В и SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Алла Дашкевич, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В республике осуществляется лабораторный мониторинг циркулирующих респираторных возбудителей. То, что мы видим в настоящее время, ситуация по заболеваемости, показатели находятся в пределах средних многолетних значений. Нет цифр и показателей, которые бы вызывали опасения и приводили бы к необходимости введения каких-то дополнительных мероприятий.

Отдельное внимание в Беларуси уделили прививочной кампании. Она охватила уже более 1 миллиона белорусов, из них – свыше 256 тысяч детей. Медики призывают при появлении симптомов заболевания незамедлительно обращаться к врачу.