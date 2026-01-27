Незаживающая рана Беларуси: история Брестского гетто

Вернемся к событиям 27 января 1945-го и положим конец одной из самых чудовищных нацистских фабрик по уничтожению людей. В годовщину освобождения лагеря «Освенцим» по инициативе ООН учрежден Международный день памяти жертв Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия Холокоста – незаживающая рана в истории Беларуси. На нашей земле в годы Великой Отечественной войны были уничтожены более 800 тысяч евреев.

Бриск – именно так называли Брест его довоенные жители. Евреи жили в городе давно, создавая богатую общину, одну из самых влиятельных в Европе. Мастерили и торговали – стены исторических зданий до сих пор говорят с современниками своими надписями.

Брест дал миру выдающихся личностей: математика Якова Громмера, помощника Эйнштейна, будущего премьер-министра Израиля Менахема Бегина, композитора Луиса Грюнберга. Случилось это вопреки страшным событиям. 15 октября 1942 года в «еврейском» вопросе нацисты поставили точку. Расстреляно более 20 тысяч невинных.

Екатерина Щурова, председатель правления Брестского городского еврейского общественного объединения «Бриск»:

Как это было обнаружено, как в одночасье не стало большого количества людей, еврейского населения, когда была просто уничтожена часть Бреста. Это, наверное, самое трагическое в существовании гетто.

Брестское гетто было создано 16 декабря 1941 года. Сюда согнали от 20 до 27 тысяч обреченных, включая женщин, детей, стариков и беженцев, искавших спасения. Осенью 1942 года над гетто нависло ледяное молчание смерти. Часть людей убивали, других, как скот, грузили в товарные вагоны и вывозили за 100 километров от Бреста на Бронную Гору. 186 вагонов страха и обреченности. Здесь в восьми ямах останки более 50 тысяч человек, почти половина – узники Брестского гетто. Место массового убийства сегодня (это памятник) – две рельсы, устремленные в небо. Мемориальную зону планируют расширить.

Владимир Семочкин, председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма:

Это важно, чтобы наша молодежь помнила и знала, как нам достался сегодняшний день и наша прекрасная Беларусь. Нет народа такого другого, как белорусы. Люди, которые испытали на себе тяготы фашизма, становятся добрее. Потому что они понимают горе, свое и чужое.

В архивной книге учета черным по белому: в графе евреи – 16 934 человек, а на следующий день – прочерк. Жизни, отмеренные строкой, оказались стерты.

Максим Иванов, ведущий специалист Белорусского института стратегических исследований, заместитель председателя правления Брестского общественного научно-просветительского центра «Холокост»:

Мы должны вынести урок того, что это возможно. Что бывают режимы власти, которые ставят своей целью на уровне государственной политики уничтожение других людей и народов. Не потому, что плохие или хорошие. Просто за сам факт своего существования. Если мы будем забывать – есть шанс, что это повторится.