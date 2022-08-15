Георгий Гриц: они списывают инфляцию, рост цен, девальвацию на российскую спецоперацию. А на самом деле это их ошибки

Кирилл Казаков, СТВ: Эта сегрегация касается сейчас только политически и, скажем так, по национальному признаку или все-таки экономика сюда тоже немножко вмешивается?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу « По существу » европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Помните, когда часто с бизнеса спрашивают, какая тебя устраивает налоговая и другие? Предсказуемая и долговременная. Вот сегодня, мне кажется, фашист – не фашист, в том же фашизме были некие правила. Защита частной собственности, какая-то государственная… У меня такое впечатление, что весь мир – я имею в виду западный мир – сошел с ума и он просто функционирует по неким понятиям. И эти понятия понятны только им. Вот мы санкции такие, такие. Реквизируем собственность российскую. Притом физических лиц, не только юридических.

В Прибалтике зарождается фашизм? Вот что ответил коммунист из Каталонии.

Кирилл Казаков:

Но мы же по законам логики видим, что они сами себя закапывают.

Георгий Гриц:

В международной торговле вообще можем забыть о правилах. Отменяем SWIFT, отменяем валюту. И вот эта хаотичность, это коллективное сумасшествие – мы живем в этом мире. Что с этим делать, я, честно сказать, не знаю.

Алена Сырова, СТВ:

При этом давайте возьмем не давнишние времена, связанные с ковидом, когда Европа единогласно закрывалась на локдаун. Глядя на нас, ну, откровенно крутили пальцем у виска и говорили, что неадекватно ведем себя. «Занимаетесь геноцидом». По итогу к чему пришли? К тому, что…

Георгий Гриц:

Самое печальное, если вернулись к теме локдауна, к теме ковида – сообщаю, что они свои ошибки не признают. Сейчас они списывают инфляцию, которая за 40 лет самая высокая. Рост цен, девальвация национальных валют. Все вот на эту российскую спецоперацию. А на самом деле триллионы долларов, которые и были выброшены, как называется, с вертолета – фактически это ошибки их. Ошибки властей.