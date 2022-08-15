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В Прибалтике зарождается фашизм? Вот что ответил коммунист из Каталонии

15 августа 2022 16:33
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Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
У нас сегодня в гостях глава ЦК Коммунистической партии Каталонии Альберт Сантин. Действительно ли нам так кажется, что там начинает зарождаться фашизм? Пускай не в Испании, Каталонии, пускай это касается Прибалтики. Вам как коммунисту, наверное, это все-таки должно быть больше близко. С нами переводчица Минского государственного лингвистического университета, за что спасибо этому вузу.  

В Прибалтике зарождается фашизм? Вот что ответил коммунист из Каталонии-1

Альберт Сантин, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Комитетов Каталонии (Испания):  
Для начала я хотел бы поблагодарить, что меня пригласили сюда. Актуальная ситуация, которую мы сейчас имеем, – это не то, что появилось только сейчас. Это уже зарождалось десятилетиями ранее. Есть фашизм или нет фашизма – дело в том, что мы не можем сохранить свою историю. И если мы говорим об Испании, то мы вспоминаем фашизм в 1940-х годах.  

Петр Петровский: «Особенностью западной цивилизации является какой-то фанатизм во многих чертах». Читайте здесь.  
# Международная политика # общество # Кирилл Казаков # Альберт Сантин # Фотофакт

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