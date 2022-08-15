В Прибалтике зарождается фашизм? Вот что ответил коммунист из Каталонии

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу «По существу» европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас сегодня в гостях глава ЦК Коммунистической партии Каталонии Альберт Сантин. Действительно ли нам так кажется, что там начинает зарождаться фашизм? Пускай не в Испании, Каталонии, пускай это касается Прибалтики. Вам как коммунисту, наверное, это все-таки должно быть больше близко. С нами переводчица Минского государственного лингвистического университета, за что спасибо этому вузу.