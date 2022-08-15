«Что вы мне мозги пудрите?» Лукашенко потребовал не затягивать с реконструкцией площадки Минского технопарка

Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение отдать пустующие участки на территории мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично.

Подготовка площадки, конечно, не безупречна. Начать работать компании могли бы и раньше, но, Президент уверен, слишком заморочились с согласованиями.