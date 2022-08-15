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«Что вы мне мозги пудрите?» Лукашенко потребовал не затягивать с реконструкцией площадки Минского технопарка

15 августа 2022 17:23
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Новости Беларуси. В отношении минских долгостроев пора принимать кардинальные меры. Об этом 15 августа заявил Александр Лукашенко, посещая строительную площадку Минского городского технопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение отдать пустующие участки на территории мотовелозавода под высокотехнологичные производства было принято в 2021 году. Как продвигается инвестпроект, глава государства приехал проконтролировать лично.

Подготовка площадки, конечно, не безупречна. Начать работать компании могли бы и раньше, но, Президент уверен, слишком заморочились с согласованиями.

«Что вы мне мозги пудрите?» Лукашенко потребовал не затягивать с реконструкцией площадки Минского технопарка-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Боже мой, это надо, в центре Минска такой хлам. Ну кто мешает это сделать быстрее?

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Проект сейчас получили…

Александр Лукашенко:
Какой проект? Для сноса?

«Что вы мне мозги пудрите?» Лукашенко потребовал не затягивать с реконструкцией площадки Минского технопарка-4

Владимир Кухарев:
Да.

Александр Лукашенко:
Я понял, вы не снесете до января 2025 года.

«Что вы мне мозги пудрите?» Лукашенко потребовал не затягивать с реконструкцией площадки Минского технопарка-7

Владимир Кухарев:
Нет, Александр Григорьевич, в этом году этого ничего не будет, будут уже конструкции. Вопросов нет, мы сносим…

Александр Лукашенко:
Еще раз повторяю: 1-го числа – здесь все где-то строится, все должно быть снесено, а производство должно работать на импортозамещение. Что вы мне мозги пудрите?

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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