Поддержка многодетных родителей – в Минске принято более 20 тыс. решений о назначении семейного капитала

Улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг и образования. В Минске более 13 тысяч многодетных семей получили право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все чаще деньги направляют для решения квартирного вопроса. Для этих целей программой воспользовались около 70 % семей. В этом году размер выплаты превысил 35 тысяч рублей. В сравнении с 2025-м сумма увеличилась более чем на 6,5 %.

Уникальная система государственной поддержки предусмотрена для семей при рождении или усыновлении третьего либо последующего ребенка. В Минске выплата назначена более чем 20 тысячам многодетных семей.