Поддержка многодетных родителей – в Минске принято более 20 тыс. решений о назначении семейного капитала

Улучшение жилищных условий, получение медицинских услуг и образования. В Минске более 13 тысяч многодетных семей получили право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Все чаще деньги направляют для решения квартирного вопроса. Для этих целей программой воспользовались около 70 % семей. В этом году размер выплаты превысил 35 тысяч рублей. В сравнении с 2025-м сумма увеличилась более чем на 6,5 %.
Уникальная система государственной поддержки предусмотрена для семей при рождении или усыновлении третьего либо последующего ребенка. В Минске выплата назначена более чем 20 тысячам многодетных семей.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Напомню, эта возможность предоставлена с 2020 года. Досрочно направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинских услуг и приобретение товаров для людей с инвалидностью.
В столице ввели и новую меру поддержки для молодых мам. Получить деньги смогут женщины в возрасте от 18 до 25 лет включительно, у которых родился ребенок, начиная с 1 января 2026 года. Выплата назначается на каждого новорожденного. Размер помощи составляет два бюджета прожиточного минимума, действующих на дату рождения ребенка. Сейчас это чуть более 982 рублей.