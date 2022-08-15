Пётр Петровский: «Особенностью западной цивилизации является какой-то фанатизм во многих чертах»

Кирилл Казаков, СТВ: Начинается конкретно сегрегация, которая осуждается ООН, которая осуждается, в принципе, всем цивилизованным миром. Сначала это Прибалтика, теперь, сегодня Польша запретила туристические визы для россиян. Что это, как не фашизм? Мы не на пороге ли фашизма? Сначала в Восточной Европе, а потом и дальше?

Новости Беларуси. Мир на грани. Как Евросоюз страдает от своих же санкций? Почему Беларусь выставляют в плохом свете в Европе? Назло кому страна держит экономический удар и даже извлекает пользу? Беларусь глазами европейца. В студии ток-шоу « По существу » европолитик. В прямом эфире обсуждаем с экспертами и ведущими двустороннее положение дел.

Петр Петровский, политолог:

У меня создается впечатление, что особенностью западной цивилизации является какой-то фанатизм во многих чертах. Если строить нацизм, нацистское государство, так до последнего человека. Если строить сейчас – они же там либерализм строят, то во имя прав человека они будут до последнего человека это делать. То есть понимается определенная догма, когда вам требуют, чтобы вы выполняли те-то нормы. И если вы посмотрите на это по-другому, то все, вас будут сначала сегрегировать, острокировать, загонять в какое-то гетто. То есть максимально превращать вас в изгоя в этом обществе. Это мы видим. Но самое страшное, что сейчас происходит. Если раньше это по политическому признаку происходило, то сейчас это происходит уже на новом уровне. Старом новом уровне. Ага, русский. Так. Ты иди сюда. Белорус, так. Ты иди сюда. Чей гражданин? Ага, мы тебя прав лишаем, мы на тебя косо посмотрим. Мы тебя не обслужим в магазине.

Кирилл Казаков:

У меня глупый вопрос: у меня такое впечатление складывается, что геи там пользуются большими правами, чем русские.

Петр Петровский:

Да они пользуются большими правами, чем гетеросексуалы, как говорят модно. То есть если ты белый цисгендерный мужчина, то ты уже ущемлен, потому что ты такой. А если ты трансгендер, метис, который нигде никогда не работает, то ты являешься привилегированным человеком. Вот в чем особенность, к сожалению, современной западной цивилизации.