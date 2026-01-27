Более 940 минчан получили гололедные и холодовые травмы с начала зимы. В больнице оказался 91 пациент. Осложнил обстановку и циклон «Леони», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты столичного ЖКХ продолжают устранять его ледяные последствия. Коммунальные службы расчищают пешеходные зоны и подходы к домам. Особое внимание – обработке дворов противогололедными средствами. Это ключевая мера для предотвращения травм и обеспечения безопасного передвижения жителей. На улицах города задействовано около 1 700 работников и почти 140 единиц спецтехники, включая подъемники для очистки крыш.

– Да, я вижу, как посыпают дороги, работают службы городские, все в принципе заинтересованы в том, чтобы было меньше травм. Меньше люди падали. Сейчас уже намного лучше ситуация.

– Я вышла из дома только, я уже чуть не упала раза два, позвонила сразу родным. Очень было страшно, что они пойдут куда-то и получат травму, потому что такое уже было в прошлом году. Очень непривычно, даже в зимней обуви все равно очень скользко.

Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В первую очередь обрабатываются подходы к подъездам, пешеходные связи и дворовые проезды, а также лестницы. Использовано чуть более 74 тонн песко-соляной смеси. Что касается очистки кровли от снега и наледи, сегодня привлечено 10 единиц техники, это вышки. Задействован 91 рабочий, ограждено 45 потенциально опасных участков.