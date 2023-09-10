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Никто возрастные кризисы не отменял. Почему 30-летние могут считать себя старыми?

10 сентября 2023 12:22
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Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Говорят, сознание человека в какой-то момент просто начинает отторгать истинный возраст. В какой момент это может происходить с людьми?

Никто возрастные кризисы не отменял. Почему 30-летние могут считать себя старыми?-1

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Это когда происходит непринятие каких-либо факторов, например, в стрессовой ситуации. Когда нужно решать ситуацию, а не сливаться. Тогда, возможно, человек сливается в детскую позицию, то есть «я» ребенка. Я не хочу ничего решать.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему? Многие просто молодятся. Все женщины скрывают свой возраст.

Виктория Протас:
Я не скрываю, например. То есть почему все? Не все, то есть сейчас это более спокойная тема. То есть я насколько знаю, что женщины сейчас наоборот показывают.

Алеся Лакина:
Вы чувствуете себя на свой возраст?

Виктория Протас:
Понимаете, я вообще чувствую себя без возраста.

Алеся Лакина:
В том-то и суть.

Никто возрастные кризисы не отменял. Почему 30-летние могут считать себя старыми?-4

Виктория Протас:
Понимаете, да? Когда касается ситуация, когда нужно взять ответственность, решить какой-то вопрос – конечно, ты вступаешь в свой возраст.

Михаил Свито:
Что вы можете посоветовать тем людям, которым не так много лет, например, 29? Они говорят: «Мы уже старые. Мы считаем себя старыми».

Алеся Лакина:
Ты на меня сейчас намекаешь?

Виктория Протас:
Посоветовать – психолог не раздает советы, на самом деле. Это самое главное, что важно уяснить. Опять-таки, 29 лет – это кризис к 30 годам. Никто наши кризисы возрастные не отменял.

Алеся Лакина:
Это кризис?

Виктория Протас:
Это кризис.

Никто возрастные кризисы не отменял. Почему 30-летние могут считать себя старыми?-7

Михаил Свито:
С точки зрения психологии, это не безумие?

Виктория Протас:
Нет, конечно. Вы что? Это наоборот, это состояние, которое вы проживаете, становитесь еще лучше и получаете определенные навыки в своей жизни.

Алеся Лакина:
Получается, прекрасный период?

Виктория Протас:
Это прекрасный период. Я вам рекомендую его прожить.

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# Психология # общество # Михаил Свито # Виктория Протас # Алеся Лакина # Фотофакт

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