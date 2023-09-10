Никто возрастные кризисы не отменял. Почему 30-летние могут считать себя старыми?

Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Говорят, сознание человека в какой-то момент просто начинает отторгать истинный возраст. В какой момент это может происходить с людьми?

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Это когда происходит непринятие каких-либо факторов, например, в стрессовой ситуации. Когда нужно решать ситуацию, а не сливаться. Тогда, возможно, человек сливается в детскую позицию, то есть «я» ребенка. Я не хочу ничего решать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Почему? Многие просто молодятся. Все женщины скрывают свой возраст. Виктория Протас:

Я не скрываю, например. То есть почему все? Не все, то есть сейчас это более спокойная тема. То есть я насколько знаю, что женщины сейчас наоборот показывают. Алеся Лакина:

Вы чувствуете себя на свой возраст? Виктория Протас:

Понимаете, я вообще чувствую себя без возраста. Алеся Лакина:

В том-то и суть.