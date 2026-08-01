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Новости по тегу #Виктория Протас

Как научиться говорить «нет» на работе? Советы от психолога
01 августа 2026 14:21

Как научиться говорить «нет» на работе? Советы от психолога

Как найти нового друга в зрелом возрасте? Подсказки от психолога
29 июля 2026 13:03

Как найти нового друга в зрелом возрасте? Подсказки от психолога

Как перестать думать о бывшем партнере – объяснила психолог
05 июня 2026 11:58

Как перестать думать о бывшем партнере – объяснила психолог

Генетическая предрасположенность – кто больше подвержен фобическим расстройствам, рассказала психолог
10 апреля 2026 17:37

Генетическая предрасположенность – кто больше подвержен фобическим расстройствам, рассказала психолог

Что помогает актерам перевоплощаться – объяснила психолог
20 марта 2026 17:26

Что помогает актерам перевоплощаться – объяснила психолог

Как долго надо посещать психолога, чтобы терапия подействовала – рассказала эксперт
12 февраля 2026 11:42

Как долго надо посещать психолога, чтобы терапия подействовала – рассказала эксперт

Психолог: соцсети – это инструмент манипуляции и расстройства здоровья
04 февраля 2026 17:28

Психолог: соцсети – это инструмент манипуляции и расстройства здоровья

Мужчина в семье нужен или женщина способна справиться сама? Мнения
24 декабря 2025 17:49

Мужчина в семье нужен или женщина способна справиться сама? Мнения

Сыночки-корзиночки! Какие стереотипы о мужчинах формирует современное общество? Узнали у психолога
24 декабря 2025 17:31

Сыночки-корзиночки! Какие стереотипы о мужчинах формирует современное общество? Узнали у психолога

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях
07 ноября 2025 16:23

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях

Абьюзер и жертва – психологи о том, почему в токсичные отношения попадают даже сильные люди
07 ноября 2025 16:15

Абьюзер и жертва – психологи о том, почему в токсичные отношения попадают даже сильные люди

«Все равно что наркомания, но наркотик – человек». Как абьюз влияет на здоровье человека?
07 ноября 2025 15:47

«Все равно что наркомания, но наркотик – человек». Как абьюз влияет на здоровье человека?