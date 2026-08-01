Новости по тегу #Виктория Протас

К вам подходят с многочисленными просьбами: «сделай то, сделай это», а вы разрываетесь, не можете ничего сделать и отказать тоже не можете.
В зрелом возрасте люди выбирают больше эмоциональное тепло, качество, а не количество друзей.
Нужно прекратить любые взаимодействия с бывшим партнером, то есть переписки, созвоны, встречи.
В семье мама или папа показывали такой поведенческий тип реакции, беспокоились, тревожились.
Актеры берут не маску. Они берут воспоминание из своего опыта. Через это воспоминание, которое похоже на какую-то роль, проживают эту роль.
В зависимости от того, в каком контексте пришел клиент к вам, с каким запросом, что вы вскрыли, вы намечаете определенную работу.
«Например, педофилы, которые скрыто показывают определенные моменты, когда ребенок не понимает, что нужно это пролистнуть», – добавила Виктория Протас.
«Ни в коем случае мужчин не забываем», – говорит семейный психолог.
«Современное общество задает стереотип, что женщина может у нас абсолютно все».
Тирания всегда начинается одинаково. Абьюзер влюбляет мгновенно: внимание, забота, ухаживания, но это лишь стратегия.
«Вы можете быть из полной семьи, вы можете абсолютно вырасти в здоровой среде. Вас это никаким образом не убережет от того, что вы можете столкнуться с абьюзивным отношением к себе».
«Зачастую, когда уже самая последняя стадия, нужна и требуется помощь психиатра и фармакологическая поддержка, чтобы человек просто вышел из этой зависимости».
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