«Жертва косметолога». От каких техник увеличения губ лучше отказаться?

Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

С какими запросами конкретно к вам обращаются чаще всего?

Ануш Херунцева, косметолог:

Увеличение губ, наверное. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Все-таки мода, получается, так? Ануш Херунцева:

Да, скорее всего, это, конечно, мода. Но не забывайте, почему-то так мнение сложилось в мире, что губы всегда должны быть уткой, какие-то некрасивые, выпирающие. Михаил Свито:

Не знаю, у кого такое мнение. Это ужасное мнение. Ануш Херунцева:

Они думают, что если пойдут к косметологу, то получат такой результат. Уже давно таких результатов нет. Если вы видите такие результаты – это жертва косметолога. Потому что сейчас уже многие косметологи перешли на совсем другие техники увеличения губ. Алеся Лакина:

Многие крупные блогеры уменьшают губы и убирают. Ануш Херунцева:

Да, согласна.