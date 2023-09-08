«Жертва косметолога». От каких техник увеличения губ лучше отказаться?
Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
С какими запросами конкретно к вам обращаются чаще всего?
Ануш Херунцева, косметолог:
Увеличение губ, наверное.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Все-таки мода, получается, так?
Ануш Херунцева:
Да, скорее всего, это, конечно, мода. Но не забывайте, почему-то так мнение сложилось в мире, что губы всегда должны быть уткой, какие-то некрасивые, выпирающие.
Михаил Свито:
Не знаю, у кого такое мнение. Это ужасное мнение.
Ануш Херунцева:
Они думают, что если пойдут к косметологу, то получат такой результат. Уже давно таких результатов нет. Если вы видите такие результаты – это жертва косметолога. Потому что сейчас уже многие косметологи перешли на совсем другие техники увеличения губ.
Алеся Лакина:
Многие крупные блогеры уменьшают губы и убирают.
Ануш Херунцева:
Да, согласна.
Михаил Свито:
На какие техники, скажите.
Ануш Херунцева:
Там техника плоский бант, допустим – натуральная, классическая. Их очень много. Старые техники – глубже ставили филлер. Благодаря этому филлер мигрировал в мышцы и поднимался, и у нас тут такие гиалуроновые усы появлялись у пациентов. Сейчас, конечно, такого уже нет. Все вывели. Те же люди, которые выводят филлеры и говорят то, что вот все, я хочу убрать это. Потом они все равно приходят на тот же плоский бант. Хотя бы чуть-чуть, один миллилитр – они это делают. Единственное, что я не советую пациентам – это делать булхорн. Извините, потому что эта процедура, при которой подворачивается верхняя губа, срезается. Делается разрез и зашивается. Это хирургическая операция, при которой губы становятся больше. К сожалению, там есть осложнения в виде рубцевания. Многие пациенты, у кого есть келоидные рубцы – это рубцы, которые не заживают. Очень много таких пациентов видела, которые с большим шрамом под носом. Поэтому легче будет просто добавить какой-то там миллилитр не для того, чтобы выглядеть как Анджелина Джоли с пухлыми губами, а для того, чтобы разгладить кисетные морщины какие-то и все остальное. Косметология – это не только для того, чтобы быть похожим на кого-то в Instagram. Косметология для того, чтобы ухаживать за собой, выглядеть более ухожено.
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