«Вечно хотим кому-то что-то доказать». Почему травмы детства мешают принять себя?
Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как же все-таки нам, женщинам, полюбить себя такими, какие мы есть, со всеми достоинствами, недостатками? Виктория, может, есть какие-то практики?
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Хочется выдохнуть. Вы знаете, модное слово «практика» – марафоны. Прежде всего понять, кто вы есть на самом деле. То есть обратиться к себе и полюбоваться прежде всего собой. Просто встать перед зеркалом, посмотреть и сказать: «Боже, я такая красивая. Я себя принимаю». Здесь вопрос – понимаете, это так легко звучит, но у многих людей действительно с детства травма. Потому что практически всех… Я не знаю, какого вы года рождения, мне в этом году 40, через месяц.
Алеся Лакина:
Никогда бы не сказала.
Виктория Протас:
Наш 1983 год… Я ничего не колю, между прочим, так, чтобы на секундочку.
Наталья Куплянкина, сделала блефаропластику:
Мне 41, я тоже ничего не колю.
Виктория Протас:
Здесь вопрос в том, что когда нас сравнивают с детства, что посмотри, вот у Маши, например, юбочка лучше или Танечка лучше учится. Мы вечно хотим кому-то что-то доказать. Если мы на секундочку словили себя на мысли, что хотим кому-то что-то доказать, в эту секунду останавливайте себя, выдыхайте и вспоминайте, что вы о себе лично думаете, какая вы на самом деле. Не слушая никого, научитесь слышать себя, перестаньте смотреть Instagram, я прошу, то есть вот так каждую секунду.
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