«Вечно хотим кому-то что-то доказать». Почему травмы детства мешают принять себя?

Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как же все-таки нам, женщинам, полюбить себя такими, какие мы есть, со всеми достоинствами, недостатками? Виктория, может, есть какие-то практики?

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Хочется выдохнуть. Вы знаете, модное слово «практика» – марафоны. Прежде всего понять, кто вы есть на самом деле. То есть обратиться к себе и полюбоваться прежде всего собой. Просто встать перед зеркалом, посмотреть и сказать: «Боже, я такая красивая. Я себя принимаю». Здесь вопрос – понимаете, это так легко звучит, но у многих людей действительно с детства травма. Потому что практически всех… Я не знаю, какого вы года рождения, мне в этом году 40, через месяц. Алеся Лакина:

Никогда бы не сказала. Виктория Протас:

Наш 1983 год… Я ничего не колю, между прочим, так, чтобы на секундочку.