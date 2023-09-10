«Я никогда раньше не видела лавандовый сыр». В Центральном ботаническом саду проходит фестиваль сыра

Новости Беларуси. Сырный фестиваль с мясным островком. В Центральный ботанический сад Минска 10 сентября съехались лучшие сыроделы страны: как крупные, так и крафтовые производители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, в Беларуси вырабатывается свыше 400 наименований твердых и полутвердых сыров. По 30 килограммов в год на человека, тогда как средний белорус съедает лишь семь, остальное поставляется за рубеж. Страна занимает четвертое место среди мировых экспортеров сыра. Как готовят этот продукт, что влияет на его вкусовые качества? Гости фестиваля могут узнать, участвуя в различных викторинах, конкурсах и дегустациях.

Полина Труш:

Я никогда раньше не видела лавандовый сыр и такое бесконечное множество сыров, поэтому впечатления, конечно, классные. Тем более для меня как для сыролюба попробовать что-то новое – это очень интересно, классно и вкусно.

Анастасия Шандрикова, сыровар:

Наши сырные конфетки очень пользуются спросом. За вчера мы продали более 50 упаковок. И ещё есть к продаже сегодня. Сыр в сыре. У нас Segreto и рулеты с форелью. Segreto в прошлом году на сыром фестивале «Миру – сыр!» занял первое место как лучший сыр по сочетанию вкуса.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Мы решили замутить фестиваль сыров, который проходит у нас уже не первый раз. Наши посетители знают это, приходят с удовольствием провести здесь время и узнать новинки сыров, которые и у нас в Беларуси производятся, и познакомиться с производителями крафтовых сыров.