Не обязательно для того, чтобы найти мужчину. Что толкает женщин на пластические операции?
Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас дело в том, что сделать пластическую операцию, мне кажется, так же просто, как сходить в парикмахерскую. Сроки реабилитации сократились, технологии развиваются, и мода постоянно меняется. Николай, правда ли, что в нашей стране блефаропластика – это одна из самых знаменитых операций?
Николай Курилович, пластический хирург:
Мне не понравилось ваше сравнение с парикмахерской. То есть я очень часто говорю пациентам, что я не парикмахер. То есть я достаточно опасный человек для приходящих ко мне людей. То есть хирургия – это небезопасное занятие, и никто не отменял никаких осложнений ни в пластической хирургии, ни в каких других. Я готов с Викторией поспорить о том, что психологически человек не меняется. Меняется, и очень здорово. То есть я так понимаю, что к вам как психологу за помощью приходят те, кому нужна помощь?
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Да.
Николай Курилович:
Но это далеко не все клиенты, которые прошли через пластического хирурга. Потому что я вижу очень много примеров, когда люди кардинально поменяли свою жизнь благодаря выполненной операции. Появилась уверенность. Не обязательно это для того, чтобы найти мужчину. Очень много пациенток, которые приходят – именно они замужние, то есть у них все хорошо.
Алеся Лакина:
Николай, может, это именно вы про тех говорите, у кого действительно есть проблемы, которые очень видны. Часто ведь объективно красивые женщины на это идут, потому что это модно. Потому что кто-то там, попался какой-то мужчина, который сказал: «У тебя грудь маленькая».
Наталья Куплянкина, сделала блефаропластику:
В таком случае – это действительно проблемы.
Николай Курилович:
Вы поймите, тут такая ситуация – вы тоже наносите косметику. То есть покрасили губы и все остальное, не буду перечислять, что вы делаете. То есть девушки тоже – они приходят, говорят, что я не для мужа, не для кого-то делаю. Я делаю эту операцию для себя. То есть они делают это себе. Что такое чрезмерные операции – то есть это тоже неправильный термин, потому нельзя так говорить. Хороший результат в эстетической хирургии – это тот, который выглядит эстетично, и не видно, что человек оперирован.
Наталья Куплянкина:
Вот с этим я совершенно согласна.
Николай Курилович:
То есть мы все хирурги стремимся к тому, чтобы получить такой результат, чтобы не было видно, что этот человек прооперирован. Что тогда слишком большая грудь, слишком большие губы и масса других нюансов, которые могут произойти, если переборщить. То есть это уже эстетическое косметическое осложнение.
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