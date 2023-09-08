Не обязательно для того, чтобы найти мужчину. Что толкает женщин на пластические операции?

Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас дело в том, что сделать пластическую операцию, мне кажется, так же просто, как сходить в парикмахерскую. Сроки реабилитации сократились, технологии развиваются, и мода постоянно меняется. Николай, правда ли, что в нашей стране блефаропластика – это одна из самых знаменитых операций?

Николай Курилович, пластический хирург:

Мне не понравилось ваше сравнение с парикмахерской. То есть я очень часто говорю пациентам, что я не парикмахер. То есть я достаточно опасный человек для приходящих ко мне людей. То есть хирургия – это небезопасное занятие, и никто не отменял никаких осложнений ни в пластической хирургии, ни в каких других. Я готов с Викторией поспорить о том, что психологически человек не меняется. Меняется, и очень здорово. То есть я так понимаю, что к вам как психологу за помощью приходят те, кому нужна помощь?

Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:

Да. Николай Курилович:

Но это далеко не все клиенты, которые прошли через пластического хирурга. Потому что я вижу очень много примеров, когда люди кардинально поменяли свою жизнь благодаря выполненной операции. Появилась уверенность. Не обязательно это для того, чтобы найти мужчину. Очень много пациенток, которые приходят – именно они замужние, то есть у них все хорошо. Алеся Лакина:

Николай, может, это именно вы про тех говорите, у кого действительно есть проблемы, которые очень видны. Часто ведь объективно красивые женщины на это идут, потому что это модно. Потому что кто-то там, попался какой-то мужчина, который сказал: «У тебя грудь маленькая».