Более семи миллионов тонн зерна с учётом рапса собрано в Беларуси

Жатва практически завершена и сейчас центр работ смещается на поля с кукурузой, сахарной свеклой и картофелем. Эти культуры, вопреки непростым погодным условиям, дают хорошую урожайность. Так, если прошлой осенью с гектара картошки получали 302 центнера, то сейчас 360. По сахарной свекле соотношение практически один к одному. О кукурузе пока говорить рано. На зерно ее убирают лишь в Брестской, Минской и Гомельской областях. Зато зеленой массы собрано по всей стране свыше пяти миллионов тонн.