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Более семи миллионов тонн зерна с учётом рапса собрано в Беларуси

10 сентября 2023 11:05
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Новости Беларуси. 7 миллионов 114 тысяч тонн. Столько зерна с учетом рапса собрали с полей на данный момент белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более семи миллионов тонн зерна с учётом рапса собрано в Беларуси-1

Жатва практически завершена и сейчас центр работ смещается на поля с кукурузой, сахарной свеклой и картофелем. Эти культуры, вопреки непростым погодным условиям, дают хорошую урожайность. Так, если прошлой осенью с гектара картошки получали 302 центнера, то сейчас 360. По сахарной свекле соотношение практически один к одному. О кукурузе пока говорить рано. На зерно ее убирают лишь в Брестской, Минской и Гомельской областях. Зато зеленой массы собрано по всей стране свыше пяти миллионов тонн. 

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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