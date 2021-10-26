Николай Волович: семейные ценности – приоритет белорусского общества. Закономерно, что это вносится в Конституцию

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Николай Волович, публицист, политический аналитик. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня будем говорить о такой достаточно важной теме, в то же время тема достаточно тонкая – о наших традиционных, наверное, в первую очередь семейных ценностях, которые сейчас активно пытаются размыть. Хотелось бы начать наш разговор с того, что сейчас все мы активно обсуждаем проект будущей нашей Конституции, где впервые появится понятие брака как союза мужчины и женщины. Как вам кажется, не выглядит ли это архаичным на фоне всего остального мира, где понятие «пол» пытается быть достаточно размытым? Семейные ценности – приоритет белорусского общества. Закономерно, что это вносится в Конституцию

Николай Волович, публицист, политический аналитик:

Я думаю, что это вполне закономерная тенденция – то, что в Конституцию именно вносится положение о том, что семейные ценности являются приоритетом белорусского общества. Ведь наше общество на самом деле в своей основе имеет такое традиционное отношение к семье. Конечно же, это однозначно союз мужчины и женщины. Не может быть что-то естественно природно другое, поэтому мы должны поддерживать эту идею. Я много общаюсь с людьми, в том числе и с членами нашей Коммунистической партии (я являюсь коммунистом). Люди поддерживают именно эту инициативу, и нам не нужно оглядываться на весь мир. Посмотрите, к чему эта их толерантность, отношение к нетрадиционным каким-то ценностям привели Европу. Мы видим то, что там происходит. Дошло до того, допустим, что в Великобритании запрещают носить нательные крестики. При этом ЛГБТ-пропаганда у них идет вовсю: и в школах, и на телевидении, везде. Ну разве это естественно? Нет, конечно. Поэтому свои ценности, свою Конституцию мы должны защищать, и это вполне закономерно. «Не надо пропаганды, не надо нам навязывать это всё». Олег Гайдукевич откровенно рассказал о семейных ценностях.

Юлия Бешанова:

Что касается Президента, действительно, его не раз критиковали. Он в интервью многим международным изданиям и телеканалам говорил о том, что он не совсем понимает и принимает людей с нетрадиционной ориентацией. Вместе с тем у нас достаточно много общественных организаций, партий. Может быть, церковь. Что делается на этом уровне для того, чтобы не допустить такого пагубного влияния? О пропаганде традиционных ценностей: мы должны разговаривать с молодежью и не замалчивать эту тему Николай Волович:

На этом уровне нужно говорить на эту тему и не замалчивать. Правильно, мы должны, в том числе общественные организации, пропагандировать наши традиционные ценности. Юлия Бешанова:

Сейчас инструментов пропаганды в наших руках не так много. Ведь прежние – прийти и прочитать лекцию – это сейчас не работает с молодежью.

Николай Волович:

Сейчас нужно активнее идти в интернет. Все мы понимаем, что у молодежи клиповое мышление. Он прочитал какой-то броский заголовок, броскую фразу, увидел эту картинку – и он сложил для себя мнение. Поэтому мы должны в том числе использовать новые технологии, идти ближе к молодежи в интернет, в Telegram-каналы – то, что сейчас и делают патриотические силы в том числе. Это поддерживается и на уровне государства, об этом говорит и Президент нашей страны. Действительно, мы должны пользоваться этими технологиями, разговаривать с молодежью и не замалчивать эту тему. Юлия Бешанова:

Что касается иностранного финансирования, и в Украине во время Майдана, и у нас пытались – вот эти флаги радужные поднимались. Это говорит о чем? О каком-то лобби, которое есть из-за рубежа? О чем это говорит? Или это какая-то цепная реакция того, что происходит в Европе? Запад хочет, чтобы Беларусь была в сфере их влияния, потому внедряет ложные для нас ценности

Николай Волович:

Я думаю, что это определенная технология разложения нашего общества. Понимаете, Европа, Запад хотят, чтобы Беларусь стала в сфере их влияния, в том числе и таким способом, внедряя эти ложные ценности для нашего народа. Они пытаются вектор Республики Беларусь развернуть именно в свою сторону в том числе. Сегодня в Европе, допустим, уже права не сексуальных меньшинств надо защищать, уже скоро надо будет защищать права именно традиционных семей. Потому что там уже не выйдешь на улицу и не скажешь, что я придерживаюсь каких-то традиционных ценностей. Тебя начнут штрафовать, привлекать к административной ответственности и так далее. Вот это все в том числе они сюда забрасывают через некоммерческие организации, через всевозможные фонды, правозащитные организации и так далее. Это целая технология. Юлия Бешанова:

У нас не хватает, наверное, умения войти в эти соцсети так ярко, громко для того, чтобы нашим детям это было интересно. Нужно идти в интернет и разговаривать с молодежью языком молодежи. Это то, что делает Запад, насаждая свои ценности Николай Волович:

У нас порой не умения не хватает, а не хватает желания это делать. У нас многие думают, что этим не нужно заниматься, авось и так будет хорошо. Но нужно желание, желание идти в интернет и разговаривать с молодежью языком этой молодежи. То, что и делают наши оппоненты, то, что и делает коллективный Запад, насаждая свои ценности нашему обществу. Мы этого порой не хотим делать. Вот в чем проблема.