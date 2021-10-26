«Они ударили маму несколько раз. У неё началось кровотечение». История семьи из Ирака, которую спасли белорусские пограничники

Новости Беларуси. Очередную жертву польского приграничного гостеприимства пришлось спасать белорусским медикам. Беженку из Ирака в тяжелом состоянии доставили в Каменецкую районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас ее состояние удовлетворительное и самое страшное позади. К сожалению, тревожные новости с пограничной полосы стали уже своеобразной нормой. В то время как международным организациям по правам человека впору бить во все колокола – Польша, Литва, Латвия продолжают стоять на своем в обход всем юридическим договорам и нормам морали. Подробнее - Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корресподент:

Униженная, избитая и до смерти напуганная. Новой жертвой демократичного гостеприимства на границе стала 40-летняя беженка из Ирака Шилан, мать троих детей. В тяжелом состоянии ее доставили в Каменецкую районную больницу белорусские пограничники.

17-летний Рамьяр ни на шаг не отходит от матери. Все происходило на его глазах. Он говорит о нем «бэд гай» – польский офицер, на вид лет 50, со звездой на погонах. Именно он несколько раз ударил в живот его маму Шилан. Перед отъездом из Ирака женщина сообщила, что беременна. Чтобы у малыша было счастливое будущее, семья решилась на отчаянный шаг – бежать из своей страны.

Шилан Мустафа, беженка из Ирака:

Нас там было много – женщин, детей. Нас загрузили в машину и повезли. 4-5 километров. «Польский солдат ударил ногой в живот». Поговорили с беженкой, которая потеряла ребёнка – подробности здесь.

Рамьяр Мустафа, беженец из Ирака:

Они ударили маму несколько раз. У нее началось кровотечение, ей было очень больно. И тогда нас начали силой выталкивать на белорусскую сторону. Этот мужчина был офицером. Было темно, но я заметил одну звезду на погонах. И он выглядел очень злым. Ему на вид лет 50. Это был возрастной человек. Состояние Шилан на границе после всего случившегося ухудшалось с каждой минутой. В какой-то момент она не могла идти: началось кровотечение. Тогда семью мигрантов и увидел белорусский наряд. Именно они вызвали скорую.

Шилан Мустафа:

Когда я увидела белорусских пограничников, я сперва очень испугалась. Я боялась, что нас снова будут бить, но мы ошибались. Мы им очень благодарны. Когда они увидели нас на дороге, они помогли нам, вызвали врачей. Мы благодарны белорусским врачам. Сейчас я чувствую себя намного лучше.

Валентина Мойсюк, заведующая гинекологическим отделением Каменецкой центральной районной больницы:

Конечно, женщине надо было бы еще полечиться. Но поскольку она настаивала на выписке, хотела присоединиться к своей семье, плакала, показывала фотографии своих сыновей, задерживать ее здесь мы не имеем права. На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное.

Семья: мама, папа и трое сыновей в поисках лучшей жизни отправились на Запад – их история как под копирку. Как будто между небом и землей – так мигранты ждут решения своей судьбы месяцами. Их конечный пункт назначения – зажиточные страны Европы. Они просят убежища и статус беженцев. Но вместо рассмотрения документов людей грузят в грузовик и выбрасывают как хлам.

Рамьяр Мустафа:

Мы собирались начать новую жизнь в Германии. Попросили убежища в Польше. Мы вышли на польских пограничников. Они запугивали нас, угрожали постоянно. Мы видели, как достается другим мигрантам. Они говорили нам бежать в Беларусь и просить депортацию.