«Они ударили маму несколько раз. У неё началось кровотечение». История семьи из Ирака, которую спасли белорусские пограничники
Новости Беларуси. Очередную жертву польского приграничного гостеприимства пришлось спасать белорусским медикам. Беженку из Ирака в тяжелом состоянии доставили в Каменецкую районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас ее состояние удовлетворительное и самое страшное позади.
К сожалению, тревожные новости с пограничной полосы стали уже своеобразной нормой. В то время как международным организациям по правам человека впору бить во все колокола – Польша, Литва, Латвия продолжают стоять на своем в обход всем юридическим договорам и нормам морали.
Подробнее - Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корресподент:
Униженная, избитая и до смерти напуганная. Новой жертвой демократичного гостеприимства на границе стала 40-летняя беженка из Ирака Шилан, мать троих детей. В тяжелом состоянии ее доставили в Каменецкую районную больницу белорусские пограничники.
17-летний Рамьяр ни на шаг не отходит от матери. Все происходило на его глазах. Он говорит о нем «бэд гай» – польский офицер, на вид лет 50, со звездой на погонах. Именно он несколько раз ударил в живот его маму Шилан. Перед отъездом из Ирака женщина сообщила, что беременна. Чтобы у малыша было счастливое будущее, семья решилась на отчаянный шаг – бежать из своей страны.
Шилан Мустафа, беженка из Ирака:
Нас там было много – женщин, детей. Нас загрузили в машину и повезли. 4-5 километров.
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Рамьяр Мустафа, беженец из Ирака:
Они ударили маму несколько раз. У нее началось кровотечение, ей было очень больно. И тогда нас начали силой выталкивать на белорусскую сторону. Этот мужчина был офицером. Было темно, но я заметил одну звезду на погонах. И он выглядел очень злым. Ему на вид лет 50. Это был возрастной человек.
Состояние Шилан на границе после всего случившегося ухудшалось с каждой минутой. В какой-то момент она не могла идти: началось кровотечение. Тогда семью мигрантов и увидел белорусский наряд. Именно они вызвали скорую.
Шилан Мустафа:
Когда я увидела белорусских пограничников, я сперва очень испугалась. Я боялась, что нас снова будут бить, но мы ошибались. Мы им очень благодарны. Когда они увидели нас на дороге, они помогли нам, вызвали врачей. Мы благодарны белорусским врачам. Сейчас я чувствую себя намного лучше.
Валентина Мойсюк, заведующая гинекологическим отделением Каменецкой центральной районной больницы:
Конечно, женщине надо было бы еще полечиться. Но поскольку она настаивала на выписке, хотела присоединиться к своей семье, плакала, показывала фотографии своих сыновей, задерживать ее здесь мы не имеем права. На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное.
Семья: мама, папа и трое сыновей в поисках лучшей жизни отправились на Запад – их история как под копирку. Как будто между небом и землей – так мигранты ждут решения своей судьбы месяцами. Их конечный пункт назначения – зажиточные страны Европы. Они просят убежища и статус беженцев. Но вместо рассмотрения документов людей грузят в грузовик и выбрасывают как хлам.
Рамьяр Мустафа:
Мы собирались начать новую жизнь в Германии. Попросили убежища в Польше. Мы вышли на польских пограничников. Они запугивали нас, угрожали постоянно. Мы видели, как достается другим мигрантам. Они говорили нам бежать в Беларусь и просить депортацию.
На западном фронте без перемен. Впрочем, тон международных организаций все больше сменятся с лояльного на категоричный. ООН призывает Латвию изменить политику в отношении мигрантов на границе. А финансирование строительства «забора», который клянчит Литва, Латвия и Польша, не одобряет большая часть стран ЕС. Еврокомиссар Ильва Юханссон призывает предоставлять людям на границе гуманитарную помощь, а развороты мигрантов литовскими властями считает грубым нарушением законодательства. В это же время Польша принимает новые законы – дружественными их точно не назовешь. Нелегалов, пойманных на границе, будут выдворять из стран Шенгенской зоны с запретом на въезд как минимум на три года. За порчу приграничных заборов, шлагбаумов или ворот грозит штраф или до пяти лет лишения свободы. Предоставление защиты нарушителям теперь даже не обсуждается.
Кристина Протосовицкая:
Пограничное лицемерие получается. Пока одни с высоких трибун на Западе говорят о правах человека и беженцев, другие под тенью колючей проволоки приводят в действие свои истинные ценности – безнаказанности и бесчеловечности.