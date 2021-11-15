К картошке нужно положить яблоко. Рассказываем секреты, как сохранить овощи зимой

Анастасия Макеева, корреспондент:

Овощной букет собрали, теперь возникает извечный вопрос: как хранить его, чтобы он не завял за зиму? Обратимся к экспертам.

Ты помогаешь маме грядки полоть? А как ты копаешь лопатой? Вот так копаешь, да? Многодетная мама знает толк в витаминах. Хрустящие дары отправляет в холодильник немытыми, чтобы не бушевали микроорганизмы. Замораживает всю палитру вкуса. Перетертая тыква для каш, зелень для супа и даже фасоль, чтобы не завелись жучки и варилась быстрее.

Надежда Шавель, многодетная мама:

Самый главный момент – те же фрукты, овощи – все должно быть в индивидуальных пакетах. У кого много места в холодильнике, можно в контейнерах – у нас экономия места. Мандаринки, та же хурма, яблочки – мы стараемся все в пакетиках, потому что оно напитывает запах. Потом кусаешь яблоко – оно картошкой пахнет.

Сочный урожай красуется в семейном альбоме. Вместе готовят полезные салаты и рагу. Островок прохлады обустроили под раковиной. Темно, сухо, проветривается, закатки не взрываются.

Надежда Шавель:

Самый главный совет по сохранности корнеплодов – они должны находиться в сухом месте. Пусть это будет картонная коробочка, пластиковая, но с отверстиями. Тот же чесночек сохраняется идеально. Обязательно чтобы не было бороды у лучка. Он тогда лучше сохраняется.

Чтобы все было пучком, за советами мы отправились на столичный рынок. Фермеры-домохозяйки признаются – лучше балкона еще ничего не придумали. Эко-продукты раскладывают так, чтобы дышали, и избегают солнца. Иначе морковь завянет, картошка позеленеет.

Картошку я храню, причем если даже -2 градуса мороза, все равно ее нужно в квартиру вносить. Держу возле балконной двери, там нехолодно и нежарко. Всю зиму у меня стоит прекрасно. Лук и чеснок – все храню на балконе. Выстилаю там теплые одеяла старые, кладу, и целую зиму прекрасно хранится.

Светлана Будько, фермер, продавец:

Мы снимаем помидорчики и помещаем их в такие коробочки. Ставим в доме, где теплое помещение, чтобы температура была +23 градуса – не ниже, не выше. Они так лучше сохраняются. Если перепад температуры, они начинают портиться. Перцы стоят в холодном помещении. Если положить в теплое помещение, они будут мягкие.

Анастасия Мацкевич, продавец:

С капустой все дело просто. Лучше всего, конечно, в квашеном виде. Но если в квашеном виде капуста не нужна, самый оптимальный вариант – это снять первый лист и готовый кочан завернуть в бумагу. И опять же – темное прохладное место.

Морковь и свеклу берите с ботвой. Зелени подрезайте кончики и храните в стакане с водой или мокром полотенце. Лучший вариант упаковки – бумажные пакеты или картонные контейнеры. Полиэтилен – благоприятная среда для бактерий.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Некоторые овощи выделяют этилен – помидоры, яблоки, груши – поэтому, если мы хотим ускорить созревание, можно поместить в бумажный пакет яблоко и какой-то овощ и спровоцировать созревание. Картофель пророщенный увеличивает концентрацию сапонинов, которые достаточно токсичны для организма. Бывает, мы чистим картофель и видим зелень. Такую картошку нужно выбрасывать, ни в коем случае не употреблять в пищу. Как сохранить картофель более полезным и на более длительный срок? Поместить туда несколько яблок, следить, чтобы они не перегнили, сортировать их и подкладывать новые. В таком виде картофель сохранится и не прорастет.