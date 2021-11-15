Недвижимость, прописка и даже дата рождения. Как теперь будут защищать персональные данные белорусов?

Новости Беларуси. 15 ноября вступил в силу закон «О защите персональных данных», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение нацелено на то, чтобы закрытая информация не попала в руки мошенников. За несоблюдение норм в этой сфере Национальный центр защиты персональных данных сможет привлекать нарушителей к ответственности – 15 ноября глава государства назначил директора центра, им стал Андрей Гаев. Подробнее о законе узнали у депутата Игоря Мартынова, заместителя председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты Представителей Национального собрания Беларуси.

Виктория Ходосок, СТВ:

Сегодня вступает в силу закон «О защите персональных данных». Что включает в себя понятие этих данных?

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Персональные данные – это любая информация о физическом лице, которая является конфиденциальной. Что относится к этой информации? Это фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место регистрации, проживания, движимое и недвижимое имущество. А также те лица, которые являются близкими либо родными. Это супруг, супруга, дети, родные братья сестры, дедушки, бабушки. Виктория Ходосок:

Но мы сегодня очень часто пользуемся, чтобы где-то зарегистрироваться. Мы предоставляем свои данные: фамилию, паспортные данные, идентификационный номер. Сегодня очень много развелось мошенников, которые пользуются персональными данными граждан Игорь Мартынов:

Да, все правильно вы говорите. Вот именно в 2018 году и назрел этот вопрос о принятии такого закона, потому что за это время очень много где представлялись наши персональные либо личные данные. Они были и в банковской сфере, и в налоговой, и в других государственных структурах. Но если в этих структурах они защищены, там есть ответственные службы безопасности и каким-то образом это можно было регламентировать, то когда уже эти данные начали выходить в какие-то торговые сети, где порой ты приходишь, заполняешь какую-то анкету и не понимаешь, как эта анкета хранится. Сегодня очень много развелось этих мошенников, которые пользуются теми персональными данными граждан и используют их в своих личных корыстных целей. И не секрет, банковская сфера – это одна из таких первых сфер, которая пошла для мошенников именно в работе. Вынуждение оформить кредит или каким-то образом разгласить свои реквизиты банковской карточки, чтобы потом воспользоваться этими мошенническими схемами.

Виктория Ходосок:

Какие нововведения несет с собой закон? На постсоветском пространстве мы первое государство, которое приняло этот закон Игорь Мартынов:

Закон сам по себе новый. Этого закона у нас не было. Я скажу больше, на постсоветском пространстве мы первое государство, которое приняло этот закон. Впоследствии мы его согласовали в Совете Европы. Он соответствует Конвенции о защите прав и свобод человека. Виктория Ходосок:

Если брать какие-то глобальные пункты, что можно, а что нельзя делать сегодня?

Игорь Мартынов:

Для простого гражданина: живите, как и жили, делайте, как и делали. Здесь в большей степени этот закон относится к тем операторам, уполномоченным лицам, которые будут отвечать за персональные данные. Единственное, что сейчас ответственность тех лиц за то, что если вдруг эти данные без согласия физического лица куда-то уйдут, будут являться каким-то общим достоянием – должностное лицо соответствующее будет нести соответствующее наказание. Виктория Ходосок:

Как наказывать тех, кто вне зоны доступа? Популярные вишинг и фишинг – это те люди, которые в большинстве сидят за рубежом. Как их достать? Игорь Мартынов:

Сегодня у нас вместе с законом вступил в работу Национальный центр защиты персональных данных. Он будет здесь регулировать ту политику и вырабатывать те способы и методы, как работать с данной категорией. Мы все предусмотрели в этом законе и соответствующим образом внесли изменения в КоАП и Уголовный кодекс. Любой гражданин раз в год имеет право обратиться к оператору, где хранится его информация Виктория Ходосок:

Есть база – закон, а дальше будут работать специалисты?

Игорь Мартынов:

Да. Работать будет центр, он определит, кто в каком объеме какую информацию имеет право собирать, обрабатывать и как ее хранить. Куда, как и каким образом эта информация будет передаваться. Любой гражданин раз в год имеет право обратиться к оператору, где хранится его информация, и поинтересоваться, куда-то передавались его данные или не передавались. Еще есть нюанс в этом законе. Есть те положения, условия, при которых информация может без согласия физического лица собираться. Это в случае, когда ведется какое-то уголовное преследование, возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. Оно было везде, и во всех странах это практикуется. Я хочу сказать, что у нас закон мягок в отношении защиты персональных данных. По сравнению с тем, как это законодательство действует в Германии, во Франции. Там гораздо жестче. Там нельзя вести видеосъемку и фотосъемку, и любой гражданин имеет право обратиться в соответствующие органы, что в отношении его велась какая-то видео- или фотосъемка. И лица будут привлечены к ответственности. У нас этого нет. Изображение в понятие «персональные данные» входит Виктория Ходосок:

Вот я хочу уточнить. Изображение входит в понятие «персональные данные»?

Игорь Мартынов:

Само изображение в понятие «персональные данные» входит, но мы оговоримся, если это ведет и делает человек на профессиональной основе и если эта информация была умышленно распространена, та, которая была получена незаконным путем. Она будет подвергаться и преследоваться соответствующими требованиями. То должностное лицо, которое это сделало, будет отвечать. Если же это просто ведется съемка рабочая, информация, которая выходит по телевидению или в других средствах массовой информации (печатных), это не будет являться разглашением. Национальный центр будет регулировать порядок сбора, обработки и хранения персональных данных Виктория Ходосок:

Мы сегодня очень часто и много где сообщаем свои данные. Те же паспортные данные (имя, фамилия и так далее). Насколько сегодня обеспечивается сохранность этих данных у нас в стране. Игорь Мартынов:

Вернемся к тому, для чего и создан Национальный центр, который будет регулировать порядок сбора, обработки и хранения персональных данных. Я говорил, что банковская сфера, налоговая, у них это было отработано еще ранее. Но все это работало в каждом госоргане, в каждой структуре по-своему. Внутренними правовыми актами определялся порядок работы. Сейчас Национальный центр защиты персональных данных будет регулировать весь этот порядок. Кто и в каком объеме будет собирать персональные данные, как он будет обрабатывать, хранить, кому имеет право предоставлять и так далее.