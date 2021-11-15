«Мы не храним на вешалке трикотажные вещи». Как грамотно разложить одежду в шкафу?

Хотите блистать, как Керри Брэдшоу? Легко. Первое правило – убить в себе Плюшкина. Если вещички запылились в шкафу или просто не срослось, отдайте в добрые руки. Когда все до кучи, тогда и снова нечего надеть.
Хотите блистать, как Керри Брэдшоу? Легко. Первое правило – убить в себе Плюшкина. Если вещички запылились в шкафу или просто не срослось, отдайте в добрые руки. Когда все до кучи, тогда и снова нечего надеть.
Анна Ботян, стилист:
Мы разобрали наш шкаф по секторам: верхняя одежда, куртки различные, тренчи и так далее. Есть верха – это жакеты, худи. Дальше у нас идут шорты, брюки, юбки и платья. В таком случае у вас все на видном месте. Как хранить костюмы? Я рекомендую разделять, потому что, может быть, сегодня вам захочется надеть этот жакет и эти брюки, необязательно костюм носить костюмом. Можно, конечно же, экспериментировать.
Навести марафет в святая святых можно по цветам. Тут уж хозяин-барин. Но каждой одежке по вешалке. Это касается и свитшотов, и джинсов. Не превращайте свой гардероб в капусту. Потеряете из виду главное и убьете время на глажку. Отлично работает, когда все вешалки одного цвета. Во-первых, это красиво. Во-вторых, прицелиться проще.
Анна Ботян:
Мы не храним на вешалке трикотажные вещи, вязаные. Они от долгого висения будут деформироваться. Лучше всего сложить и хранить на полках. Можно в таком варианте. Вы будете понимать, что за цвет вашего свитера. Аксессуары – тоже рекомендация – хранить на полках, лучше всего в закрытом шкафу или специальных коробках, чтобы не попадал солнечный свет и шляпки и шапки не выгорали.
В разборе полетов ориентируйтесь на сезон. Зима не за горами, отправьте легкие топы на антресоль и подпишите коробки. Вдруг отпуск или командировка не по плану? А вы наготове. Обувь выставляйте также по погоде. Стучите каблучками только по праздникам, отодвиньте шпильки подальше от экрана. Мало места? Купите специальные вкладыши для черевичек и повесьте в шкафу. Экономит метры, радует глаз.
Анна Ботян:
Очень удобно, когда в комнате помимо шкафа есть такой небольшой рейл – открытая вешалка. Вы с вечера можете выбрать из своего шкафа, что вам необходимо, и повесить на эту открытую вешалку. И вам будет удобно – с утра встали и сразу быстренько оделись. Вы можете отобрать небольшую капсулу, повесить себе вот так на вешалки, остальную часть убрать. Убирая часть вещей, мы начинаем продумывать с этим небольшим количеством больше комбинаций.
Идеальный гардероб – это не мешки трендов, а грамотная компановка и чувство стиля. Не пестрите, выберите любимую гамму – так будет проще сочетать. Порядок – гарантия успеха.