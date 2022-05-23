США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?
Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Если откровенно, то сейчас экономика и безопасность идут вровень, без этого ничего не сделаешь. Не даром в Сочи собрались. Как бы там ни говорили, нас поддавливают и очень здорово поддавливают. И то, что сейчас творится на границах, никто сейчас никаких гарантий не даст. И это для нас уже звоночек первый. Если вы думаете, что просто так здесь появились «Искандеры» и С-400, я не думаю, что мы от хорошей жизни их закупили за такую цену.
Кирилл Казаков, СТВ:
Слова нашего Президента, что Россия поможет технологиями для создания собственной ракеты, ведь это тоже союзная интеграция экономическая.
Николай Щекин:
О чем и речь, это же новые технологии. Но вы посмотрите, как сейчас Америка в буквальном смысле потрошит Украину во всех отношениях, ведь это тоже безопасность. Что они продали? Каким образом? Это зерно.
Алена Сырова, СТВ:
Кстати, про зерно вопрос. Писали о том, что по информации очень информированных людей США готовы разрешить провоз наших калийных удобрений, если мы разрешим провоз зерна. Стоит ли нам соглашаться?
Ирина Новикова, профессор экономических наук:
Нет, не стоит. Они считают, что мы как бы ниже их, англосаксы выше нас. Они на полгода снимут санкции, чтобы мы разрешили пропустить.
Кирилл Казаков:
Там считали, что Беларусь за это время получит 3-4 миллиарда долларов.
Ирина Новикова:
Ничего, мы найдем, где их получить.
Николай Щекин:
Президента Лукашенко на это не купишь и не проведешь. Он отлично выстраивает эту схему и стратегию понимает, что с Америкой никаких договоров, даже подписанных, уже невозможно.
Ирина Новикова:
Сегодня знаете, какая информация прошла? Россия навстречу тому, что предложил Гутерриш, предлагает – снимите санкции все с России, разрешим.
Кирилл Казаков:
Так там больше 10 000.
Николай Щекин:
Он говорит, но это все пустое, он ни на что не влияет, в этом вся проблема.
Алена Сырова:
Вы считаете, нам не стоит поддаваться на какие-то уговоры? Выстоим так?
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Ту схему, которую вы сейчас озвучили, помните, как Попандопуло делил имущество. То есть подумайте, вы пропустите зерно нам, а мы разрешим вам калийные удобрения. Но калийные удобрения кому? Им же опять.
Кирилл Казаков:
Сезон же прошел, когда калийные удобрения были необходимы.
Георгий Гриц:
Надо сделать паузу и посмотреть, тем более, что у нас союзные отношения с Россией, эти решения должны быть консолидированы. Не поддаваться, это своеобразный раскол. На это они ориентируются.
Алена Сырова:
Понятно, что Беларусь и Россия – это ядро ЕАЭС.
Георгий Гриц:
Кстати, до этого две недели назад «Уралкалию» разрешили поставлять удобрения в Америку. То есть себе они решили, а тут решили на вшивость проверить белорусскую сторону.
Николай Щекин:
Политическая элита России наконец-то поняла, что без Беларуси будет сложновато, трудно.
Георгий Гриц:
Не поняли, их Запад заставил это понять. Миллиарды и триллионы долларов забрали, нарушили квинтэссенцию западной экономики. Это частная собственность, это вообще беспредел.
Кирилл Казаков:
Китайцы говорят, что они пошатнули имидж всех финансовых институтов Америки именно потому, что эти финансовые институты начинают забирать деньги.
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