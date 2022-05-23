США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?

Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Если откровенно, то сейчас экономика и безопасность идут вровень, без этого ничего не сделаешь. Не даром в Сочи собрались. Как бы там ни говорили, нас поддавливают и очень здорово поддавливают. И то, что сейчас творится на границах, никто сейчас никаких гарантий не даст. И это для нас уже звоночек первый. Если вы думаете, что просто так здесь появились «Искандеры» и С-400, я не думаю, что мы от хорошей жизни их закупили за такую цену. Кирилл Казаков, СТВ:

Слова нашего Президента, что Россия поможет технологиями для создания собственной ракеты, ведь это тоже союзная интеграция экономическая. Николай Щекин:

О чем и речь, это же новые технологии. Но вы посмотрите, как сейчас Америка в буквальном смысле потрошит Украину во всех отношениях, ведь это тоже безопасность. Что они продали? Каким образом? Это зерно. Алена Сырова, СТВ:

Кстати, про зерно вопрос. Писали о том, что по информации очень информированных людей США готовы разрешить провоз наших калийных удобрений, если мы разрешим провоз зерна. Стоит ли нам соглашаться?

Ирина Новикова, профессор экономических наук:

Нет, не стоит. Они считают, что мы как бы ниже их, англосаксы выше нас. Они на полгода снимут санкции, чтобы мы разрешили пропустить. Кирилл Казаков:

Там считали, что Беларусь за это время получит 3-4 миллиарда долларов. Ирина Новикова:

Ничего, мы найдем, где их получить. Николай Щекин:

Президента Лукашенко на это не купишь и не проведешь. Он отлично выстраивает эту схему и стратегию понимает, что с Америкой никаких договоров, даже подписанных, уже невозможно. Ирина Новикова:

Сегодня знаете, какая информация прошла? Россия навстречу тому, что предложил Гутерриш, предлагает – снимите санкции все с России, разрешим.

Кирилл Казаков:

Так там больше 10 000. Николай Щекин:

Он говорит, но это все пустое, он ни на что не влияет, в этом вся проблема. Алена Сырова:

Вы считаете, нам не стоит поддаваться на какие-то уговоры? Выстоим так?