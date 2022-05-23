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США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?

23 мая 2022 17:06
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Новости Беларуси. Как западные санкции обернуть в восточные дивиденды? Почему экономический вызов – окно возможностей? Что думает об интеграции реальный сектор белорусской экономики? Эксперты о заявлениях двух лидеров и будущее союзной экономики в ток-шоу «По существу».  

США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Если откровенно, то сейчас экономика и безопасность идут вровень, без этого ничего не сделаешь. Не даром в Сочи собрались. Как бы там ни говорили, нас поддавливают и очень здорово поддавливают. И то, что сейчас творится на границах, никто сейчас никаких гарантий не даст. И это для нас уже звоночек первый. Если вы думаете, что просто так здесь появились «Искандеры» и С-400, я не думаю, что мы от хорошей жизни их закупили за такую цену.

Кирилл Казаков, СТВ:
Слова нашего Президента, что Россия поможет технологиями для создания собственной ракеты, ведь это тоже союзная интеграция экономическая.

Николай Щекин:
О чем и речь, это же новые технологии. Но вы посмотрите, как сейчас Америка в буквальном смысле потрошит Украину во всех отношениях, ведь это тоже безопасность. Что они продали? Каким образом? Это зерно.

Алена Сырова, СТВ:
Кстати, про зерно вопрос. Писали о том, что по информации очень информированных людей США готовы разрешить провоз наших калийных удобрений, если мы разрешим провоз зерна. Стоит ли нам соглашаться?

США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?-4

Ирина Новикова, профессор экономических наук:
Нет, не стоит. Они считают, что мы как бы ниже их, англосаксы выше нас. Они на полгода снимут санкции, чтобы мы разрешили пропустить.

Кирилл Казаков:
Там считали, что Беларусь за это время получит 3-4 миллиарда долларов.

Ирина Новикова:
Ничего, мы найдем, где их получить.

Николай Щекин:
Президента Лукашенко на это не купишь и не проведешь. Он отлично выстраивает эту схему и стратегию понимает, что с Америкой никаких договоров, даже подписанных, уже невозможно.

Ирина Новикова:
Сегодня знаете, какая информация прошла? Россия навстречу тому, что предложил Гутерриш, предлагает – снимите санкции все с России, разрешим.

США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?-7

Кирилл Казаков:
Так там больше 10 000.

Николай Щекин:
Он говорит, но это все пустое, он ни на что не влияет, в этом вся проблема.

Алена Сырова:
Вы считаете, нам не стоит поддаваться на какие-то уговоры? Выстоим так?

США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?-10

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Ту схему, которую вы сейчас озвучили, помните, как Попандопуло делил имущество. То есть подумайте, вы пропустите зерно нам, а мы разрешим вам калийные удобрения. Но калийные удобрения кому? Им же опять.

Кирилл Казаков:
Сезон же прошел, когда калийные удобрения были необходимы.

Георгий Гриц:
Надо сделать паузу и посмотреть, тем более, что у нас союзные отношения с Россией, эти решения должны быть консолидированы. Не поддаваться, это своеобразный раскол. На это они ориентируются.

Алена Сырова:
Понятно, что Беларусь и Россия – это ядро ЕАЭС.

Георгий Гриц:
Кстати, до этого две недели назад «Уралкалию» разрешили поставлять удобрения в Америку. То есть себе они решили, а тут решили на вшивость проверить белорусскую сторону.

Николай Щекин:
Политическая элита России наконец-то поняла, что без Беларуси будет сложновато, трудно.

США разрешат провоз калийных удобрений, если Беларусь разрешит провоз зерна. Стоит ли соглашаться?-13

Георгий Гриц:
Не поняли, их Запад заставил это понять. Миллиарды и триллионы долларов забрали, нарушили квинтэссенцию западной экономики. Это частная собственность, это вообще беспредел.

Кирилл Казаков:
Китайцы говорят, что они пошатнули имидж всех финансовых институтов Америки именно потому, что эти финансовые институты начинают забирать деньги.

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# Санкции # общество # Николай Щекин # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Ирина Новикова # Георгий Гриц # Фотофакт

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