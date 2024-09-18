Николай Лукашенко сыграл на рояле, а Президенту посвятили балладу! Яркие моменты форума «Если мы едины»

Кульминацией торжеств, посвященных Дню народного единства, стала многочасовая концертная программа под сводами «Минск-Арены». Свои таланты продемонстрировали со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их яркие вокальные и хореографические номера, драматургические постановки были наполнены глубоким смыслом и никого не оставили равнодушным. О мире и созидании, любви к Родине и сохранении исторической памяти, о духовных основах и скрепах нашего народа – материал Анастасии Ярощик-Корниенко.

Точка притяжения. Здесь представители со всей страны, свыше 10 тысяч зрителей. Под сводами «Минск-Арены» проходит уже ставший традиционным масштабный форум. В День народного единства вместе с белорусами и глава государства. Наша страна прошла сложный путь развития, находясь на перекрестке цивилизации. То и дело становилась полигоном для чужих войн. Дорога к обретению собственной государственности открылась в 1919 году, но трагедия Рижского договора разделила десятки белорусских семей по живому. Долгих 18 лет жили порознь. На западной части белорусы на себе ощутили ополячивание. Те, кто не желал отказаться от своей родной культуры, подвергался пыткам и заточениям в концлагерях.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, советник-посланник посольства Беларуси в России:

В этом году мы отмечаем 85 лет освободительного похода Красной армии, из-за которого объединилась Западная Беларусь и Белорусская Советско-Социалистическая Республика в границах одного государства. Просто на определенном этапе, может быть, искажаясь такой беларускай помяркоўнасццю, неким политесом, мы не отмечали эту дату широко и на государственном уровне, но всегда помнили в душе. Но, когда эта дата вернулась в наш государственный календарь, заметьте, насколько быстро народ принял этот праздник. Почему? Потому что день не искусственный, не фальшивый, а подлинно народный. Вот только одну цитату приведу. Был такой польский министр юстиции, межвоенной Второй Речи Посполитой, Мейштович, он писал, что белорусскую этнографическую массу надо переделать в поляков. Где этот Мейштович? Кто он такой? Знает уже только узкий круг специалистов. И Второй Речи Посполитой не стало. А белорусский народ живет в своем суверенном государстве. Вот, наверное, результат и квинтэссенция всех этих событий и того дня, такой исторической справедливости.

Главное, быть едиными. К этому стремились наши деды и прадеды тогда, в 1930-х годах, чтобы жить на своей земле, чтобы сохранить мир и спокойствие. Важно помнить каждую историческую веху, вынося уроки прошлого, быть сильнее в будущем. Лукашенко: нам нужно не стесняться быть белорусами. Белорусы берегут уникальное культурное наследие, колоритное и самобытное. Это показали участники республиканского фестиваля «Беларусь – моя песня», инициатива главы государства, концерты всех областей во Дворце Республики. Они отразили особенности каждого региона. Так родилась идея собрать соцветия талантов земли белорусской на одной площадке на концерте 17 сентября. 3 тысячи артистов разных возрастов. От старшего поколения к младшему на сцене любого масштаба. В стране есть место каждому! Фестиваль «Беларусь – моя песня» прошел в «Минск-Арене».

Культурное единство как на ладони. Открытые, самодеятельные коллективы и заслуженные артисты бок о бок переживают, ведь в своих номерах они раскрывают многогранность белорусской души. За плечами белорусов память поколений, в которой черпают силу и опыт и становятся более едиными, чем когда-либо. Историческому пути к единству был посвящен первый номер концертной программы патриотического форума, исполненный на двух роялях. «Славянскае сузор'е». Так звучит его название, раскрывая тему прошлого и настоящего, в том числе общности братских народов как в годы разделения и борьбы за воссоединение, так и на современном этапе в стремлении сохранить и укрепить суверенитет страны. За одним из роялей сын Президента Беларуси Николай Лукашенко.

Весь этот процесс, который проходил там на сцене, он настолько наполнил меня эмоциями вот этого духа единства, сплоченности, гордости и радости за нашу страну. И смелая премьера состоялась на форуме – стихотворение особой формы на историческую тему. Творческий сюрприз от пресс-службы Президента. «Баллада о диктаторе» – пресс-служба Президента подготовила сюрприз для Лукашенко. Автор стихов не белорус по крови, но близкий по духу молдавский поэт Павел Дуганов. Стихотворение было творческим подарком нашему Президенту. Признается, через эти слова всему миру хотел рассказать, какая она, Беларусь, на самом деле.

Павел Дуганов, автор слов:

Я хочу показать через призму своих стихов, иногда ироничных, иногда с перчинкой, что то, что проповедуют они, так называемые европейские ценности – это ничто иное, как фетиш. А Беларусь сама по себе, она не только красивая страна, а страна, которая идет правильным путем. И без вашего Президента это бы не могло быть. В меру своих сил, я пытаюсь поменять образ Беларуси как диктатуры в глазах европейцев. И это моя главная миссия. Композитор Валерий Шмат вместе с арт-группой «Беларусы» готовились несколько месяцев, чтобы слова и музыка зазвучали на полную мощь.

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь:

В этом произведении много частей. И если вы заметили, что каждая из частей посвящена определенному характеру. Начинаем мы эти строки «Душою согреты» о главе родной Беларуси. То есть показываем, что мы его показываем человечным и сильным одновременно. Краше наша страна становится благодаря курсу, который выбрали белорусы в начале своего суверенного пути. Курсу, который подкреплен неимоверной любовью к Родине, каждому уголку нашей земли и даже космосу. Курсу, благодаря которому в каждой сфере уверенно говорят: мы этого достигли.

Мы приехали из Могилева. Я хочу сказать, что наш город стал очень красивым. Очень много вкладывается и в инфраструктуру. Очень хорошие дороги, много детских площадок замечательных. Наш город становится краше просто вот на глазах.