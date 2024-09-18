В «Зубрёнке» стартовал XXVII Республиканский слёт юных спасателей-пожарных – как проходят состязания?

В центральном регионе проходит XXVII Республиканский слет юных спасателей-пожарных. Традиционно, конкурс принимает детский оздоровительный центр «Зубренок», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Участвуют областные, минская городская и команда лицея МЧС. Ребята готовились к испытаниям долгие недели и месяцы, чтобы проявить себя лучшим образом и не подвести команду. Но победитель будет один. Как проходят состязания – узнала Юлия Минич.

Слет объединил молодежь со всех регионов Беларуси. 8 команд – это победители областных и Минского городского этапов слета, а также команда из лицея МЧС. Всего – почти две сотни самых мотивированных юношей и девушек. Состязания распланированы на 10 дней. Победит та команда, которая лучше всех продемонстрирует не только хорошую спортивную подготовку, но и творческие способности, интеллект и смекалку.

Юлия Минич, корреспондент:

Для ребят подготовлены различные испытания. Сейчас стартовало одно из самых непростых – спасение на водах. Здесь разные критерии оценки, а за серьезные ошибки – штрафные баллы.

Участникам необходимо как можно быстрее добраться до утопающего (это манекен), вытащить его на поверхность воды и правильно транспортировать в безопасную зону. Главное, не мешкать, действовать быстро и четко.

Мария Климова, участница XXVII Республиканского слета юных спасателей-пожарных (Витебская область):

Постоянное движение, какая-то активность. Постоянно в общении, настолько интересно. В свободное время ребята не скучают. Для них подготовлена насыщенная программа. В том числе караоке-баттлы, фестивали, творческие встречи и различные экскурсии.

Павел Чернобук, начальник отдела социокультурной деятельности научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:

Слет юных спасателей-пожарных проводится в целях подготовки детей безопасной жизнедеятельности, обучение действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.