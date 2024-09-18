В Жодинской городской поликлинике после капремонта открыли хирургическое отделение

В Минской области активно развивается медицина – строительство поликлиник, модернизация больниц и современное оборудование. Параллельно укрепляют материально-техническую базу существующих учреждений, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Жодинской городской поликлинике после капитального ремонта открыли хирургическое отделение. Обновили мебель, а сейчас идет закупка специального медицинского оборудования. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Жодинская городская поликлиника. Здесь жителям оказывается многопрофильная медицинская помощь по разным направлениям. Поэтому ежегодно обновляется материально-техническая база, внедряются новшества. Проходит профильное обучение специалистов. А это хирургическое отделение. Здесь недавно сделан косметический ремонт всех кабинетов. Закупили новую мебель и оборудование.

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:

Из нововведений, которые там появились, это кабинет мануального терапевта. Специалист у нас подготовлен, каждые год-два какое-то из подразделений приводим в порядок. Вообще когда-то начали с детского отделения, потом была женская консультация. Сейчас отделение хирургии.