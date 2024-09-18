Фестиваль «Беларусь – моя песня» прошёл в «Минск-Арене»

Народное единство – это когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях, а общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной и мирной. Об этом накануне заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Народное единство – это когда каждый сконцентрирован на своих задачах и целях, а общий результат делает Беларусь красивой, уютной, благополучной и мирной. Об этом накануне заявил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцене «Минск-Арены» коллективы – участники фестиваля «Беларусь – моя песня», инициативу проведения которого в свое время предложил глава государства.
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Всем сердцем чувствую, как важно понимать, что такое душа народа. Она открывается на таких мероприятиях, где мы собираемся вместе, где мы видим родных, близких людей. Где мы можем себя показать и посмотреть, что молодое подрастающее поколение идет за нами вслед и так же чувствует, думает, понимает и любит свою страну.
Анна Горошко, студентка Белорусской государственной академии искусств:
Это масштабная площадка для всех, где принимают участие не только профессионалы, но и студенты. Здесь также принимают участие детки.
Наталья Осипова:
Мы, и дети, и вся страна, и люди, едины. Важно сохранить единство в нашей стране, наших людей.