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В Минской области засеяли половину от запланированных площадей

18 сентября 2024 17:46
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В Минской области отсеяли половину запланированных площадей. Это около 150 тысяч гектаров, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области засеяли половину от запланированных площадей-2

В сельхозпредприятии «Узденский райагросервис» план 2 700 гектаров. Сюда входит озимый ячмень, пшеница, рожь, тритикале. Работы ведутся по современным технологиям, проходя все агрономические этапы: обработку почвы, вспашку и внесение удобрений. Заранее подготовили и элитсемена. Что касается подкормки, то фосфорными, калийными и комплексными удобрениями хозяйство полностью обеспечено.

В Минской области засеяли половину от запланированных площадей-4

Александр Жук, главный агроном сельхозпредприятия «Узденский райагросервис»:
Сев у нас по навигации, навигация в сеялке Lemken, 12-метровая, отлично сеет. Глубина выдержанная, заделка семян хорошая. В принципе, аппараты неплохие. На посевной задействовано около 12 единиц техники. Из них в основном энергонасыщенные трактора 3522.

Начали с пшеницы – пройдено больше половины площадей. На очереди озимый ячмень, тритикале и рожь. Посевную в хозяйстве планируют завершить до 5 октября.

# Посевная кампания # Сельское хозяйство

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