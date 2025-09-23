Протесты в Эквадоре – представители коренных народов и фермеры перекрыли дороги по всей стране

Сотни представителей коренных народов и фермеров перекрыли дороги по всему Эквадору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они использовали горящие баррикады.

Таким образом люди выражают несогласие с чрезвычайным положением и выступают против сокращения правительством субсидий на дизельное топливо. Демонстрации на севере страны переросли в беспорядки, протестующие подожгли полицейский участок и транспорт у здания.

Правоохранители тушили огонь, в то время как солдаты использовали слезоточивый газ. Протесты вызваны решением правительства, принятым на прошлой неделе, отменить субсидию на топливо, которое используется в большегрузном транспорте, легковых автомобилях и в сельском хозяйстве. Это привело к значительному увеличению стоимости дизеля.