Протесты в Эквадоре – представители коренных народов и фермеры перекрыли дороги по всей стране

Сотни представителей коренных народов и фермеров перекрыли дороги по всему Эквадору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они использовали горящие баррикады.
Сотни представителей коренных народов и фермеров перекрыли дороги по всему Эквадору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они использовали горящие баррикады.
Таким образом люди выражают несогласие с чрезвычайным положением и выступают против сокращения правительством субсидий на дизельное топливо. Демонстрации на севере страны переросли в беспорядки, протестующие подожгли полицейский участок и транспорт у здания.
Правоохранители тушили огонь, в то время как солдаты использовали слезоточивый газ. Протесты вызваны решением правительства, принятым на прошлой неделе, отменить субсидию на топливо, которое используется в большегрузном транспорте, легковых автомобилях и в сельском хозяйстве. Это привело к значительному увеличению стоимости дизеля.
В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за массовых протестов.
Рафаэль Негрете, руководитель движения коренного населения Котопакси:
Мы должны продолжать наше сопротивление. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня мирно. Мы призываем военных и полицию принять меры. Мы просим правительство принять меры для удовлетворения потребностей коренных народов как в сельской местности, так и в городах.
Указ о чрезвычайном положении приостанавливает свободу собраний в отдельных провинциях и дает право полиции и военным предотвращать и разгонять общественные собрания при выявлении угроз безопасности. Несмотря на ограничения, протестующие продолжили блокаду дорог.