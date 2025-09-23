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Протесты в Эквадоре – представители коренных народов и фермеры перекрыли дороги по всей стране

23 сентября 2025 06:14
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Сотни представителей коренных народов и фермеров перекрыли дороги по всему Эквадору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они использовали горящие баррикады.

Протесты в Эквадоре – представители коренных народов и фермеры перекрыли дороги по всей стране-2

Таким образом люди выражают несогласие с чрезвычайным положением и выступают против сокращения правительством субсидий на дизельное топливо. Демонстрации на севере страны переросли в беспорядки, протестующие подожгли полицейский участок и транспорт у здания.

Правоохранители тушили огонь, в то время как солдаты использовали слезоточивый газ. Протесты вызваны решением правительства, принятым на прошлой неделе, отменить субсидию на топливо, которое используется в большегрузном транспорте, легковых автомобилях и в сельском хозяйстве. Это привело к значительному увеличению стоимости дизеля.

В Эквадоре объявили чрезвычайное положение из-за массовых протестов.

Протесты в Эквадоре – представители коренных народов и фермеры перекрыли дороги по всей стране-4

Рафаэль Негрете, руководитель движения коренного населения Котопакси:
Мы должны продолжать наше сопротивление. Именно поэтому мы собрались здесь сегодня мирно. Мы призываем военных и полицию принять меры. Мы просим правительство принять меры для удовлетворения потребностей коренных народов как в сельской местности, так и в городах.

Указ о чрезвычайном положении приостанавливает свободу собраний в отдельных провинциях и дает право полиции и военным предотвращать и разгонять общественные собрания при выявлении угроз безопасности. Несмотря на ограничения, протестующие продолжили блокаду дорог.

# Международная политика # Протесты

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