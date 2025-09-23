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Лукашенко поздравил Короля и жителей Саудовской Аравии с Национальным днём

23 сентября 2025 06:02
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии, наследного принца, премьер-министра и жителей королевства с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Президент, это государство успешно реализует масштабные преобразования, укрепляет экономический и научно-технический потенциал, а также вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и мира в регионе и на планете.

Лукашенко поздравил Короля и жителей Саудовской Аравии с Национальным днём-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь с уважением относится к последовательной и взвешенной позиции Саудовской Аравии по вопросам международной повестки дня и ценит конструктивный характер наших двусторонних отношений. Уверен, что благодаря совместным усилиям белорусско-саудовское взаимодействие будет и дальше расширяться во всех сферах на благо народов обеих стран.

Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Никарагуа в сферах общего интереса.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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