Лукашенко поздравил Короля и жителей Саудовской Аравии с Национальным днём

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии, наследного принца, премьер-министра и жителей королевства с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Президент, это государство успешно реализует масштабные преобразования, укрепляет экономический и научно-технический потенциал, а также вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и мира в регионе и на планете.