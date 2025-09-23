Лукашенко поздравил Короля и жителей Саудовской Аравии с Национальным днём

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Саудовской Аравии, наследного принца, премьер-министра и жителей королевства с Национальным днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Президент, это государство успешно реализует масштабные преобразования, укрепляет экономический и научно-технический потенциал, а также вносит значительный вклад в обеспечение стабильности и мира в регионе и на планете.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь с уважением относится к последовательной и взвешенной позиции Саудовской Аравии по вопросам международной повестки дня и ценит конструктивный характер наших двусторонних отношений. Уверен, что благодаря совместным усилиям белорусско-саудовское взаимодействие будет и дальше расширяться во всех сферах на благо народов обеих стран.
Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Никарагуа в сферах общего интереса.