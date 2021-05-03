Николай Бузин: белорусский флаг – один из немногих флагов союзных республик, который был чётко узнаваем

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Николай, с точки зрения геральдиста. Я по образованию историк, Игорь Александрович – мой преподаватель. Я немножко помню о том, что в европейской историографии отображение цветов на флаге – это отображение герба, некоторых цветовых полос. Что наш флаг символизирует?

Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Это уже не новость, оно прекрасно известно большинству людей, которые хотят этим заниматься, потому что первое, естественно, красная составляющая – это когда-то был большой Советский Союз. Что бы мы ни говорили, мы все вышли оттуда. И эта составляющая оттуда. Зелень – это наши леса, поля, развитие. Ну и, наверное, фишка, по-другому не скажешь, нашего флага – это наша символика белорусская. Вот эта вышивка, орнамент. Вообще, это вышивка, которая берет свое начало (данный вариант) в 1917 году. Его когда-то вовремя обнаружили в архиве и использовали на флаге 1951 года, который у нас появился. Белорусский флаг – один из немногих флагов союзных республик, который узнаваем был, четко узнаваем. Ни с кем нельзя было его спутать. Самое интересное, наш подход, использование такого значимого составного элемента в флаге, уже после нас было заимствовано.