Организатор автопробегов «За единую Беларусь»: нельзя заставить любить

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Знаете, я вас слушаю и я абсолютно серьезно понимаю, что вы говорите то, о чем думал каждый нормальный белорус в августе. Вот у нас появились «Патриоты Беларуси», как бы это ни звучало сейчас пафосно, но у нас появляется общественное объединение. Сначала, я так понимаю, самоорганизованное, потом более-менее оно каким-то образом организуется уже до определенных бумаг каких-то еще. Вы пытаетесь участвовать в политической, в экономической жизни. Почему это вам так было интересно в августе? Вы кого защищали? Вы волну хайпа поймали или же просто решили от кого-то защитить страну?

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Знаете, если я вам задам вопрос, почему вам было интересно вынести ребенка из горящего дома, то вы не найдете ответа. Потому что не стояло такого вопроса, почему интересно: давайте займемся этим либо этим. Стоял вопрос, что надо что-то делать. Мне было понятно, что делать, потому что был информационный вакуум. И как-то получилось так, что мы самоорганизовались и приступили к тому, чтобы показывать, проявлять свою позицию так, как мы это видим. И мы видим то, что вы сказали: появились «Патриоты Беларуси». Нет, они всегда были, есть и будут.

Кирилл Казаков:

Я понимаю, но оно вдруг резко появилось, это движение.