Организатор автопробегов «За единую Беларусь»: нельзя заставить любить

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Знаете, я вас слушаю и я абсолютно серьезно понимаю, что вы говорите то, о чем думал каждый нормальный белорус в августе. Вот у нас появились «Патриоты Беларуси», как бы это ни звучало сейчас пафосно, но у нас появляется общественное объединение. Сначала, я так понимаю, самоорганизованное, потом более-менее оно каким-то образом организуется уже до определенных бумаг каких-то еще. Вы пытаетесь участвовать в политической, в экономической жизни. Почему это вам так было интересно в августе? Вы кого защищали? Вы волну хайпа поймали или же просто решили от кого-то защитить страну?
Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
Знаете, если я вам задам вопрос, почему вам было интересно вынести ребенка из горящего дома, то вы не найдете ответа. Потому что не стояло такого вопроса, почему интересно: давайте займемся этим либо этим. Стоял вопрос, что надо что-то делать. Мне было понятно, что делать, потому что был информационный вакуум. И как-то получилось так, что мы самоорганизовались и приступили к тому, чтобы показывать, проявлять свою позицию так, как мы это видим. И мы видим то, что вы сказали: появились «Патриоты Беларуси». Нет, они всегда были, есть и будут.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, но оно вдруг резко появилось, это движение.
Сергей Рачковский:
Да, появилось общественное объединение «Патриоты Беларуси» – это люди, которые понимают, что им есть за что любить свою страну, им есть чем гордиться, потому что, как говорил Алексей [Алексей Голиков – прим. ред.], государство должно навязывать символы. Конечно, должно, но надо понимать, что нельзя заставить любить, никогда не возможно никого заставить любить. Можно создать предпосылки для того, чтобы человек полюбил, показать, что у нас хорошо, признать какие-то ошибки, ведь нигде нет идеальной страны в мире и этого не надо стыдиться. Не надо этого бояться.
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