Вадим Гигин: всё равно продолжу спорить с Президентом

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вопрос такой. Вы как историк наверняка когда-то сталкивались с пониманием, что такое белорусская национальная идея, вообще, она существует? И какая это идея? Если разделить нас, белорусов, на два лагеря, которые появились у нас в прошлом августе, какая из них правильная?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я сам свой лозунг под сомнение почему поставил и не считаю его национальной идеей? Потому что подставь вместо Беларуси любое государство – и это будет правильно. А национальная идея должна быть особенной, только твоей, белорусской, и ложиться на душу и сердце. Вот это то, что поведет завтра любого белоруса в бой, он с этой идеей пойдет. Вот мне кажется, мы такую национальную идею еще не выработали.

Вадим Гигин:

Все равно продолжу спорить с Президентом. Мне кажется, что наши слоганы – это не просто слова: «За сильную и процветающую Беларусь!», «Государство для народа», «Единство, развитие, независимость». Понимаете, это то, что народом выстрадано. Это слова, которые находят отклик в душе каждого. И они никого не оскорбляют, они возвеличивают нацию.

Вы спросили – что было в августе и осенью? Что лично меня как белоруса оскорбляло, когда вдруг заявили, что только этой осенью родилась белорусская нация. А где же Колас, Купала, Богданович? Оказывается, эти невероятные породили нацию. Ничего подобного. Белорусская нация стоит на столпах, она стоит на плечах этих великих титанов, которые созидали культуру, хозяйство, государственность наша возникла благодаря их усилиям. И что, только той осенью все произошло? Вдруг заявляют: это самые суровые испытания, которые мы испытывали. А Великая Отечественная война? Окститесь.

Кирилл Казаков:

Она стала основой нашей идеологии. Хорошо это или плохо – я не знаю.

Вадим Гигин:

То, что происходило осенью, это просто крест был на истории Беларуси. Пытались поставить крест, но это не состоялось. Я слышал вашу беседу, которая здесь была. Вы говорили, что наше гордое национальное знамя, вот ведь придумали тоже. Есть государственный флаг, а вот есть национальный. Нет, ни в одном языке мира такого нет. Пусть запомнят все – вот этот гордый флаг, который сейчас везде развевается, который в душе каждого белоруса, это и есть национальный флаг. Никакого другого национального флага у белорусов нет и не будет. Только этот флаг, который был утвержден в 1951 году, но он вобрал в себя что? Он вобрал в себя созидание, начиная с 1917 года. Более того, красное полотнище – это полотнище славян, с которым выходили на поле боя, начиная с IX века, может быть и раньше, просто зафиксировано не было.