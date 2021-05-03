Что такое национальная идея? Три мнения

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей, у тебя был один пост, ты пытался рассуждать о национальной идее. Мы сейчас говорим о символах этой национальной идеи – государственном флаге, гербе, о том, на каком языке люди разговаривают. Что такое национальная идея с точки зрения тебя как блогера? Ты не пришел тогда к выводу?

Алексей Голиков, блогер:

Не пришел и сейчас, но мне кажется, что национальной идеей должно стать нечто, что будет объединять весь народ, ради чего весь народ как единое целое отвергнет свои личные приоритеты, поднимется в защиту этой национальной идеи. В моем представлении сегодня в нашем белорусском обществе предметом национальной идеи должно стать именно государство, государственные символы как одно целое, непререкаемые, не подлежащие сомнению, потому что только государство является тем союзом, той организацией, которая может защитить и гражданина, и человека, и личность, и семью. Нет другой формы, которая могла бы это защитить. Нас не защитит отдельно флаг или отдельно герб, или отдельно государство. Государство и его символика – это единое и неделимое целое. Мы не можем допускать разрушения или деления, внесения иных атрибутов. В моем представлении только государство должно стать национальной идеей каждого белоруса. Алена Сырова, ведущая:

Национальная идея – это систематизированное обобщение национального самосознания. Национальная идея определяет смысл существования того или иного народа, этноса или нации. Она может выражаться посредством художественных произведений или различных философских текстов. Кирилл Казаков:

История может быть романтизирована, а может основываться на фактах.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Национальная идея в самом широком, универсальном понимании – это требование народа на создание своего национального дома. Она сформулирована Якубом Коласом в «Новай зямлі»: «Купіць зямлю, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут». Бог, Бацькаўшчына, бацькі, белорусское сердце, порядок во всем и новейшие технологии – вот в чем сущность нормальной белорусской национальной идеи. Если мы говорим о символах, за ними как раз кроются два разных прочтения одного и того же, что называется белорусским смыслом существования. В одном случае – построенная на этническом начале белорусская идея, которая символизирует тот же самый бело-красно-белый флаг, когда Беларусь для этнических белорусов и ни для кого. Кирилл Казаков:

Национализм. Игорь Марзалюк:

Национализм в прямом смысле. Антирусскость и невозможность создать нормальную политическую нацию. В другом случае – социальное государство, которое можно обобщить одним емистым словом – добробыт. Политическая нация, когда мы под белорусами понимаем всех граждан, у кого белорусский паспорт. И реальные традиции такого сумоўя, существования на этих землях на протяжении столетий. Поэтому за этим флагом, за этим гербом и за той политикой, которую проводит белорусское государство, реально вписывается белорусская историческая традиция, начиная от Полоцка, ВКЛ и со всеми остановками до сегодняшнего дня. Вот это мы должны понимать. И последнее, чтобы разобраться с бело-красно-белым раз и навсегда. Есть один важный момент: вы можете ходить под чем угодно, обозначать себя как угодно, но вы должны знать, какие семантические коды несет тот или другой символ. Если для вас все равно, что под этим флагом уничтожали одни граждане Беларуси других, бог вам судья. Самое отвратительное, когда они врут напрямую, что под этим флагом не было пацификаций, уничтожения мирного населения, не было сожженных белорусских деревень. Я только две операции напомню – «Котбус» и «Корморан», где под этой символикой белорусские коллаборационистские формирования уничтожали. Я напомню только об одном страшном и самом позорном для белорусской нации концлагере «Колдычево» под Барановичами, потому что это белорутены, белорусские нацисты. Там один комендант был немец. И 22 тысячи уничтоженных. И когда за польские деньги продажный канал «Белсат» показывает трех- или четырехсерийный фильм «Беларусь под немецкой оккупацией», то он глорификует за деньги польских налогоплательщиков тех, кто проводил антипольские акции в 1942-1943 годах, кто закапывал живьем этих людей в концлагере и расстреливал их там. Про это просто нужно помнить. Если для вас это фантики, то для нас нет.