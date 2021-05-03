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Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре

03 мая 2021 18:28
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Новости Беларуси. Состояние здоровья Ромы Когодовского на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи проводят все необходимое лечение, работая во взаимодействии с российскими коллегами.

Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре-1

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула общество. Напомним, 28 апреля 12-летний подросток бросился в горящий дом, на руках вынес своего младшего братика, после чего потерял сознание. На лице и руках, кроме ожогов, были порезы от разбитого на кухне стекла. После оказания первой помощи парня вертолетом доставили в столичную больницу скорой помощи, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка все еще остается тяжелым, но врачи уже отмечают положительную динамику.

Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре

Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре-4

Андрей Борисов, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:
Этот вопрос находится на контроле главы государства, поручено сделать все необходимое. Все делается в интересах ребенка. В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое, в том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из Российской Федерации, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе расширенные, с участием ведущих российских специалистов.

Подключён к аппарату ИВЛ. В каком состоянии сейчас находится подросток, которого ударило током в Мстиславле

Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре-7

Белорусские врачи готовы обратиться к лучшим специалистам из других стран. До этого момента транспортировать мальчика было нельзя. Семье юного героя будет оказана вся необходимая помощь. Президент также поручил губернатору разобраться с ситуацией по жилью.

# Пожар в Минской области # общество # Андрей Борисов # Рома Когодовский # Фотофакт

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