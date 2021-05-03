Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре

Новости Беларуси. Состояние здоровья Ромы Когодовского на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи проводят все необходимое лечение, работая во взаимодействии с российскими коллегами.

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула общество. Напомним, 28 апреля 12-летний подросток бросился в горящий дом, на руках вынес своего младшего братика, после чего потерял сознание. На лице и руках, кроме ожогов, были порезы от разбитого на кухне стекла. После оказания первой помощи парня вертолетом доставили в столичную больницу скорой помощи, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние ребенка все еще остается тяжелым, но врачи уже отмечают положительную динамику. Состояние крайне тяжёлое. В Мядельском районе 12-летний подросток спас своего двухлетнего брата на пожаре

Андрей Борисов, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Этот вопрос находится на контроле главы государства, поручено сделать все необходимое. Все делается в интересах ребенка. В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое, в том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из Российской Федерации, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе расширенные, с участием ведущих российских специалистов. Подключён к аппарату ИВЛ. В каком состоянии сейчас находится подросток, которого ударило током в Мстиславле