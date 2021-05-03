Игорь Марзалюк: «БНР была политическим проектом, который никогда не был реализован как независимое государство»
Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во-первых, за любым флагом, за любым гербом стоит семантика смыслов, всегда это не просто картинка, это тот или другой национальный проект либо призыв к тому или другому национальному проекту. Так получилось, что в Беларуси есть два варианта.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Игорь Александрович, дополню вас. БНР все-таки было государственным образованием? Либо же все-таки БССР стало первым государственным образованием?
Игорь Марзалюк:
БНР была политическим проектом, который никогда не был реализован как независимое государство – раз, и вообще как государство – два.
Кирилл Казаков:
Покажите нам картинку БНР, границы БНР.
Игорь Марзалюк:
Нет, они были нарисованы с этнографической карты Карского. Распространение белорусского языка.
Кирилл Казаков:
Да, распространение белорусского языка, ореол распределения. Ведь город Смоленск – это же первая столица БССР.
Игорь Марзалюк:
Ну да, первая столица БССР. Я просто хочу напомнить, что в 1991 году, когда произошла смена символики, когда парламент проголосовал в 1991 году за бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», никто у народа не спрашивал. А в 1995 году был референдум, и результаты того референдума может отменить только другой референдум. Абсолютное большинство белорусов высказались за красно-зеленый флаг, а не красно-зеленый, если что, с орнаментом. Это во-первых.
Во-вторых, есть такая белорусская мастерская в Варшаве, есть такой профессор Вардомацкий, весьма оппозиционный. Так вот, если вы посмотрите данные социологического опроса 2019 года или 2018-го, если не ошибаюсь, сейчас могу спутать, то результаты их показывают, что около 70 % за государственную символику и где-то около 20 % было против государственной символики. Поэтому преобладающее большинство белорусов позиционируют себя с этим флагом, с этой символикой и той парадигмой социального развития, с той философией государственного строительства, за которой стоит реальная традиция БССР и Республики Беларусь.