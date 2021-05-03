Игорь Марзалюк: «БНР была политическим проектом, который никогда не был реализован как независимое государство»

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во-первых, за любым флагом, за любым гербом стоит семантика смыслов, всегда это не просто картинка, это тот или другой национальный проект либо призыв к тому или другому национальному проекту. Так получилось, что в Беларуси есть два варианта.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Игорь Александрович, дополню вас. БНР все-таки было государственным образованием? Либо же все-таки БССР стало первым государственным образованием?

Игорь Марзалюк:

БНР была политическим проектом, который никогда не был реализован как независимое государство – раз, и вообще как государство – два. Кирилл Казаков:

Покажите нам картинку БНР, границы БНР.

Игорь Марзалюк:

Нет, они были нарисованы с этнографической карты Карского. Распространение белорусского языка. Кирилл Казаков:

Да, распространение белорусского языка, ореол распределения. Ведь город Смоленск – это же первая столица БССР.