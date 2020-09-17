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Николай Басков на женском форуме в Минске: я не мог отказать такому количеству прекрасных женщин

17 сентября 2020 20:24
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Новости Беларуси. Вечерние события 17 сентября на «Минск-Арене», конечно, поражают своими масштабами. Чтобы сказать слова поддержки стране, публично обозначить свою гражданскую позицию за мир и спокойствие в нашем государстве, на крупнейшей площадке собрались представительницы прекрасного пола из разных уголков Беларуси – студентки и бизнес-вумен, домохозяйки и руководительницы предприятий, многодетные мамы, врачи, педагоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Николай Басков на женском форуме в Минске: я не мог отказать такому количеству прекрасных женщин-1

Николай Басков на женском форуме в Минске: я не мог отказать такому количеству прекрасных женщин-3

Все участницы этого многотысячного женского форума едины во мнении, что белорусы найдут в себе силы сохранить страну, не разрушить то, что имеем, не потерять то, что мы все вместе строили в годы независимости.  

Невероятную энергетику этого вечера поддержали артисты. Анатолий Ярмоленко, группа «Аура», Ирина Дорофеева, Алена Ланская. Организаторы подготовили сюрприз: столичную арену зажег любимец женщин – золотой голос России.   

Николай Басков на женском форуме в Минске: я не мог отказать такому количеству прекрасных женщин-6

Николай Басков признался, что с удовольствием представил белорусским дамам свою новую песню. Он приехал в Минск, несмотря на волну негатива в социальных сетях и отдельные призывы не приезжать в нашу страну.  

Николай Басков на женском форуме в Минске: я не мог отказать такому количеству прекрасных женщин-9

Николай Басков, певец (Россия):  
Я не мог отказать такому количеству прекрасных, красивых, невероятных женщин. Самое главное для меня – это музыка и любовь.  

Николай Басков на женском форуме в Минске: я не мог отказать такому количеству прекрасных женщин-12

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# Музыка # общество # Анатолий Ярмоленко # Николай Басков # группа «Аура» # Ирина Дорофеева # Алёна Ланская # Фотофакт

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