Александр Солодуха: была атака во все соцсети. Я им ответил словами припева мегахита

Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» вечером 17 сентября проходит на самой большой площадке страны – в «Минск-Арене». В огромном зале нет ни одного свободного места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Период шикарный, настроение суперейшее, как всегда – 24 часа в сутки.

Ночью была атака во все соцсети, я им сегодня утром при помощи своих сыновей (они здесь рядышком) ответил словами припева того мегахита, который взорвет ночью сегодня всю страну.

Какие же? Напойте.

Александр Солодуха:

Здесь мое небо, здесь мой дом, мое сердце, здесь все родное, мне близкое с детства.