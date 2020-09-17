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Александр Солодуха: была атака во все соцсети. Я им ответил словами припева мегахита

17 сентября 2020 17:35
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Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» вечером 17 сентября проходит на самой большой площадке страны – в «Минск-Арене». В огромном зале нет ни одного свободного места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Солодуха: была атака во все соцсети. Я им ответил словами припева мегахита-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:  
Период шикарный, настроение суперейшее, как всегда – 24 часа в сутки.  

Ночью была атака во все соцсети, я им сегодня утром при помощи своих сыновей (они здесь рядышком) ответил словами припева того мегахита, который взорвет ночью сегодня всю страну.

Какие же? Напойте.  

Александр Солодуха:
Здесь мое небо, здесь мой дом, мое сердце, здесь все родное, мне близкое с детства.  

Александр Солодуха: была атака во все соцсети. Я им ответил словами припева мегахита-4

Отметим, в столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.  

# Белорусские исполнители # общество # Александр Солодуха # Алена Сырова # Фотофакт

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