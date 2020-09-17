Александр Солодуха: была атака во все соцсети. Я им ответил словами припева мегахита

Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» вечером 17 сентября проходит на самой большой площадке страны – в «Минск-Арене». В огромном зале нет ни одного свободного места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алёна Ланская: шквал негатива льётся не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Период шикарный, настроение суперейшее, как всегда – 24 часа в сутки.
Ночью была атака во все соцсети, я им сегодня утром при помощи своих сыновей (они здесь рядышком) ответил словами припева того мегахита, который взорвет ночью сегодня всю страну.
Какие же? Напойте.
Александр Солодуха:
Здесь мое небо, здесь мой дом, мое сердце, здесь все родное, мне близкое с детства.
Отметим, в столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.