Алёна Ланская: шквал негатива льётся не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей

Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» вечером 17 сентября проходит на самой большой площадке страны – в «Минск-Арене». В огромном зале нет ни одного свободного места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.

Их мнение в нынешней ситуации – белорусы найдут правильное решение и обязательно будут вместе. Это одна из цитат спикеров встречи единомышленниц.

С подробностями корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент СТВ:

В Минск приехал даже гость из России – Николай Басков. Он приехал в белорусскую столицу несмотря на тот шквал негатива, который последние сутки появлялся в его Instagram. С аналогичной ситуацией столкнулись и наши белорусские артисты.