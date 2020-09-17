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Алёна Ланская: шквал негатива льётся не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей

17 сентября 2020 17:02
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Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» вечером 17 сентября проходит на самой большой площадке страны – в «Минск-Арене». В огромном зале нет ни одного свободного места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.

Алёна Ланская: шквал негатива льётся не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей-1

Их мнение в нынешней ситуации – белорусы найдут правильное решение и обязательно будут вместе. Это одна из цитат спикеров встречи единомышленниц.  

С подробностями корреспондент Алена Сырова.  

Алена Сырова, корреспондент СТВ:
В Минск приехал даже гость из России – Николай Басков. Он приехал в белорусскую столицу несмотря на тот шквал негатива, который последние сутки появлялся в его Instagram. С аналогичной ситуацией столкнулись и наши белорусские артисты.  

Алёна Ланская: шквал негатива льётся не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей-4

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:  
Я думаю, что шквал негатива льется не только в мой адрес, но и в адрес публичных людей, которые заявили о том, что у них тоже есть своя позиция. Будьте добры принимать эту позицию, потому что она действительно у каждого своя.  

# Женщины Беларуси # общество # Алёна Ланская # Алена Сырова # Фотофакт

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