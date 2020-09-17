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Сестры Груздевы на женском форуме «За Беларусь»: «Мы понимаем, что эта вся неразбериха уже осталась где-то позади»

17 сентября 2020 17:13
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Новости Беларуси. Женский форум «За Беларусь» вечером 17 сентября проходит на самой большой площадке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Сестры Груздевы на женском форуме «За Беларусь»: «Мы понимаем, что эта вся неразбериха уже осталась где-то позади»-1

Давно «Минск-Арена» не была такой наполненной во всех смыслах: и людьми, и энергией. Женский форум объединил под одной крышей женщин разных профессий, возрастов. Они приехали из разных регионов Беларуси.  

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Сестры Груздевы на женском форуме «За Беларусь»: «Мы понимаем, что эта вся неразбериха уже осталась где-то позади»-4

Сестры Груздевы, певицы:  
Потрясающе! Мы шли вместе с этими женщинами красивыми. Мы видели, как они подъезжали, как они нарядные, с прическами шли.  

Вы знаете, настроение хорошее, светлое, чистое. Мы понимаем, что эта вся неразбериха уже осталась где-то позади.  

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Отметим, в столицу из всех уголков страны приехали 13 тысяч девушек и женщин.  

# Женщины Беларуси # общество # Сестры Груздевы # Алена Сырова # Фотофакт

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