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У каждого белоруса уже в генетике неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов. Что говорят участники велопробега в Минске?

17 сентября 2020 19:08
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Новости Беларуси. Мирные инициативы и здоровый образ жизни. Минчане вечером 17 сентября выехали на улицы большого города на велосипедах «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У каждого белоруса уже в генетике неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов. Что говорят участники велопробега в Минске?-1

Они показали пример другим, как можно провести время с выгодой для здоровья и пообщаться с единомышленниками.

Люди хотят порядка, безопасности и спокойствия. Главное, по их мнению, не идти по пути разрушительных реформ, а уважать и беречь друг друга, сохранять и развивать то, что имеем.

У каждого белоруса уже в генетике неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов. Что говорят участники велопробега в Минске?-4

Прежде всего, действительно эта акция приурочена к здоровому образу жизни, потому что, как говорится, велосипед — это такой мобильный транспорт, который не требует определенных экологических нагрузок на нашу Землю.

Мы любим спорт. Действительно, семья у нас спортивная. В принципе, я с одной небольшой частью этой семьи приехал сегодня на велопробег. Период довольно-таки непростой, скажем так, но в то же время суверенитет, независимость, территориальную целостность нашей страны – опять же, чтобы все-таки наша молодежь имела культурную ценность и ценность информационную, чтобы все-таки отличали плохое от хорошего.

У каждого белоруса уже в генетике неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов. Что говорят участники велопробега в Минске?-7

Не нужно лезть в Беларусь силам, которые явно не хотят здесь мира, процветания. И за счет манипуляций на проблемах, которые они, кстати, часто сами и создают. Вопросов много, но я считаю, что мы столько прошли конфликтов, столько прошли потрясений, что уже у каждого белоруса как человека, который живет на рубеже этого славянского, славяно-русского мира, у него уже в генетике просто неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов.

У каждого белоруса уже в генетике неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов. Что говорят участники велопробега в Минске?-10

Поучаствовать в подобных мирных заездах может каждый желающий. 18 сентября по всей Беларуси запланированы вело- и автопробеги в поддержку мира и спокойствия в стране.

# Государственная социальная политика # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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