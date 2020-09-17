У каждого белоруса уже в генетике неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов. Что говорят участники велопробега в Минске?

Новости Беларуси. Мирные инициативы и здоровый образ жизни. Минчане вечером 17 сентября выехали на улицы большого города на велосипедах «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мирные инициативы и здоровый образ жизни. Минчане вечером 17 сентября выехали на улицы большого города на велосипедах «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они показали пример другим, как можно провести время с выгодой для здоровья и пообщаться с единомышленниками.
Люди хотят порядка, безопасности и спокойствия. Главное, по их мнению, не идти по пути разрушительных реформ, а уважать и беречь друг друга, сохранять и развивать то, что имеем.
Прежде всего, действительно эта акция приурочена к здоровому образу жизни, потому что, как говорится, велосипед — это такой мобильный транспорт, который не требует определенных экологических нагрузок на нашу Землю.
Мы любим спорт. Действительно, семья у нас спортивная. В принципе, я с одной небольшой частью этой семьи приехал сегодня на велопробег. Период довольно-таки непростой, скажем так, но в то же время суверенитет, независимость, территориальную целостность нашей страны – опять же, чтобы все-таки наша молодежь имела культурную ценность и ценность информационную, чтобы все-таки отличали плохое от хорошего.
Не нужно лезть в Беларусь силам, которые явно не хотят здесь мира, процветания. И за счет манипуляций на проблемах, которые они, кстати, часто сами и создают. Вопросов много, но я считаю, что мы столько прошли конфликтов, столько прошли потрясений, что уже у каждого белоруса как человека, который живет на рубеже этого славянского, славяно-русского мира, у него уже в генетике просто неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов.
Поучаствовать в подобных мирных заездах может каждый желающий. 18 сентября по всей Беларуси запланированы вело- и автопробеги в поддержку мира и спокойствия в стране.