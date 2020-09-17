У каждого белоруса уже в генетике неприятие вообще никакой войны, никаких конфликтов. Что говорят участники велопробега в Минске?

Люди хотят порядка, безопасности и спокойствия. Главное, по их мнению, не идти по пути разрушительных реформ, а уважать и беречь друг друга, сохранять и развивать то, что имеем.

Они показали пример другим, как можно провести время с выгодой для здоровья и пообщаться с единомышленниками.

Прежде всего, действительно эта акция приурочена к здоровому образу жизни, потому что, как говорится, велосипед — это такой мобильный транспорт, который не требует определенных экологических нагрузок на нашу Землю.

Мы любим спорт. Действительно, семья у нас спортивная. В принципе, я с одной небольшой частью этой семьи приехал сегодня на велопробег. Период довольно-таки непростой, скажем так, но в то же время суверенитет, независимость, территориальную целостность нашей страны – опять же, чтобы все-таки наша молодежь имела культурную ценность и ценность информационную, чтобы все-таки отличали плохое от хорошего.